Estamos en números rojos

Ayer estaba foreando y sentía un vacío en el foro. Está claro que los que salen por los que entran, no compensa el déficit que estamos teniendo actualmente estos últimos días. Muchos buenos se han ido en poco tiempo... Y ahora va a venir el típico que entra una vez por semana a decirme: ES QUE LA GENTE TIENE VIDA, ES QUE LA GENTE TRABAJA, ES QUE LA GENTE TIENE OBLIGACIONES. Mi mi mi mi mi.

imparsifal
Os pongo una tabla curiosa con el tráfico de varios foros  media
ChatGPT
#5 jams hubiese imaginado tan poca diferencia entre menéame y forocoches. Si el ilitri tiene Ferraris, hay que hacerse muchas preguntas aquí xD
imparsifal
#6 Facturan 10 veces más. ¿Cómo? ¿Por qué? Gran misterio
ChatGPT
#7 sin duda tienen usuarios con más pasta por tanto mejor target para la publicidad. Todos con sueldo forocochero (5000 pa”rriba)
cosmonauta
#7 Porno
Juan_Galvan
#6 el triple de páginas vistas al mes y más segmentación de intereses en cada foro. En Meneame la mayoría de visitas serán a la portada y ahí el algoritmo no sabe si poner anuncios de alquiler de pisos en Madrid, Seguros Anti-Okupa o inversiones en baterías milagrosas. En un foro tienen más fácil segmentar, en el subforo de viajes aparecerán anuncios de viajes y en el de electrónica/informática de placas bases.

Meneame podría optar a reducir el numero de noticias por páginas para servir más páginas y que el algoritmo tenga menos noticias por página para mostrar anuncios más relacionado con algunas noticias de la portada.
zpucky
A los foros se va llorado de casa
Pertinax
#2 Más bien, los foros se fundan lloraos de casa. :troll:
imparsifal
Me parto con la disidencia de ForoCoches y estos dramas del forerío
Natxelas_IV
#1 No es disidencia. Muchos simplemente es que no tienen invitación para entrar en forocoches y terminan ahí.
imparsifal
#9 Pero la invitación es solo para los hilos +18
Natxelas_IV
#10 y para escribir
imparsifal
#11 Ah okay, solo he entrado para leer como invitado alguna vez
joffer
#9 es mi caso. Nunca he rogado por una invitación y nunca la he tenido. Resultado: no entro.

lo de las invitaciones de Gmail es de hace algunas décadas.
Fisionboy
Ostras... qué es esto, el lugar donde van los baneados de Forocoches?
