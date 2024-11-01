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“Es una estafa”: las aerolíneas cargan contra el precio del jet fuel, que sube un 127%
El combustible para la aviación se ha encarecido “fuera de toda lógica de mercado” y amenaza con asfixiar a las compañías.
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#1
Verdaderofalso
Estafa? Es el mercado, amigo
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#4
Icelandpeople
#1
Efectivamente.
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#5
Verdaderofalso
*
#4
estos comunistas, no si pedirán la intervención del Estado
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#2
ombresaco
Aerolíneas quejándose de abuso de sus proveedores... si no fuera porque al final lo pagan los usuarios, es hasta poético
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#3
Pitchford
Y sin impuestos al queroseno por emisiones de carbono y otros contaminantes en la alta atmósfera. Para el transporte más contaminante y de lujo. Y todavía se quejan.
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#6
Supercinexin
*
A ver si va cayendo ya a plomo la puta aviación comercial de los cojones y con ella el turismo masivo, la contaminación salvaje y todas las cosas malas y dañinas que tiene el siglo XXI.
La desaparición de los vuelos baratos devolverá al mundo a la realidad lógica: productos de cercanía y consumo local, empleos que permitan tener un piso de 80m
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en la ciudad, el dólar, la libra y el euro a 0'80, 1'20 y 1'00 rublos al cambio y los viajes de Luna de Miel a ver las Casas Colgantes de Cuenca o, los más afortunados, a Mallorca.
Lo que nunca debió dejar de ser, vamos. Porque éramos más felices con Franco, o incluso con el puto Felipe González, que ahora. Datos del Ministerio de Sanidad, caballeros. Y eso es grave.
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La desaparición de los vuelos baratos devolverá al mundo a la realidad lógica: productos de cercanía y consumo local, empleos que permitan tener un piso de 80m2 en la ciudad, el dólar, la libra y el euro a 0'80, 1'20 y 1'00 rublos al cambio y los viajes de Luna de Miel a ver las Casas Colgantes de Cuenca o, los más afortunados, a Mallorca.
Lo que nunca debió dejar de ser, vamos. Porque éramos más felices con Franco, o incluso con el puto Felipe González, que ahora. Datos del Ministerio de Sanidad, caballeros. Y eso es grave.