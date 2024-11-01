edición general
Estados Unidos no permitirá que India se convierta en un rival fuerte como China, afirmó el Subsecretario de Estado en su visita a Nueva Deli [eng]

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, advirtió a Nueva Delhi sobre un acuerdo comercial que está a punto de concluir. Estados Unidos busca ampliar sus lazos con India, pero no permitirá que se convierta en un competidor fuerte como hizo China, declaró ante el público. "India debe entender que no vamos a cometer los mismos errores que cometimos con China hace 20 años" no "les permitiremos desarrollar todos estos mercados y luego, ya saben, lo siguiente que sabremos es que nos están superando en muchos eventos comerciales".

alehopio #3 alehopio
Están desatados, le dicen a la cara que tienen que ser unos subordinados...

"No te dejaré crecer demasiado", le dice Estados Unidos a la India en la cara
www.siasat.com/will-not-let-you-grow-too-much-us-tells-india-to-its-fa
Cantro #9 Cantro
#3 Y va a dar exactamente lo mismo: les van a pasar por encima como una apisonadora

Estados Unidos está cortando la investigación en campos clave, y expulsando a los ingenieros que les permitía competir

Al mismo tiempo, su educación es muy elitista y está dirigido a... bueno, digamos que no a los más listos que tienen en casa

No hay mucho que puedan hacer al respecto
#18 eqas *
#3 Acabo de cancelar Google Workspace y he contratado la india Zoho. Es una maravilla. Y mi granito de arena.
Alfon_Dc #21 Alfon_Dc
#3 Pero tiene su lógica..es por lo del libre mercado y por aquello de la soberanía de las Naciones.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, advirtió a Nueva Delhi sobre un acuerdo comercial que está a punto de concluir. Estados Unidos busca ampliar sus lazos con India, pero no permitirá que se convierta en un competidor fuerte como hizo China,

Yo creo que esa es la mejor manera de hacer amigos. xD Bueno, si los gobernates fueran como Feijoo seguro que caía rendido a sus pies.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 Lo increíble es que haya tanto imbécil que les siga el juego, no ya sin ganar nada, sino viendo cómo sus países pagan las consecuencias.
ContinuumST #19 ContinuumST
#6 El miedo al matón del barrio. Es lo que hay. Aunque India creo que tiene pepinos atómicos. En fin... Ay.
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
El hostiazo de EEUU como potencia va a ser tan sonado, que cuando sus ecos retumben en el otro extremo del universo conocido, los seres inteligentes que habiten aquellos lares pensarán que se trata de reverberaciones de un nuevo Big Bang.
Supercinexin #20 Supercinexin
#11 Amén, hermano.
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico
A lo que el preside te indio se embadurno el nabo de curry y le dijo que podia empezar.
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Con amigos como los gringos no se necesitan enemigos...
ezbirro #13 ezbirro
¿Hay mejor manera de motivar a los indios a que den el salto?
Io76 #7 Io76
Al final va a ser verdad que el Trompas es un elgido de diosito, pero para terminar de hundir el imperio gringo.
#5 UNX
Parece que lo de buscar enemigos ya es apropósito. Podría pensar que es una estrategia geopolítica o electoral, hasta que recuerdo que el pederasta naranja está al mando.
Mangione #10 Mangione
#5 Están deseperados por un beef bélico, su economía se hunde por completo. Es la única salida que ven. Si se les deja sólos y se aguanta con firmeza frente a sus majaderías, se van al santo carajo en dos días.
elgranpilaf #14 elgranpilaf
Vaya panda de retrasados han puesto al mando los yankees
#8 solojavi
Unos linces de la negociación :troll:
Apotropeo #12 Apotropeo
Este tío me desconcierta.
Después de Irán ¿ iba Cuba o ahora es India?
#16 mariopg
anglos biocoteando al mundo para ser los amos (empezaron con españa)
#15 sliana
van sin careta. pero ni te mienten a la cara... los politicos cada vez son mas torpes.
Ludovicio #17 Ludovicio
#15 No es que sean cada vez más torpes, es que se van dando cuenta progresivamente de lo poco que exigen los votantes habituales para seguir siendolo.
