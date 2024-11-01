Estados Unidos no permitirá que India se convierta en un rival fuerte como China, afirmó el Subsecretario de Estado en su visita a Nueva Deli [eng]

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, advirtió a Nueva Delhi sobre un acuerdo comercial que está a punto de concluir. Estados Unidos busca ampliar sus lazos con India, pero no permitirá que se convierta en un competidor fuerte como hizo China, declaró ante el público. "India debe entender que no vamos a cometer los mismos errores que cometimos con China hace 20 años" no "les permitiremos desarrollar todos estos mercados y luego, ya saben, lo siguiente que sabremos es que nos están superando en muchos eventos comerciales".
| etiquetas: geoestrategia , comercio , información , economía , inteligencia
"No te dejaré crecer demasiado", le dice Estados Unidos a la India en la cara
www.siasat.com/will-not-let-you-grow-too-much-us-tells-india-to-its-fa
Estados Unidos está cortando la investigación en campos clave, y expulsando a los ingenieros que les permitía competir
Al mismo tiempo, su educación es muy elitista y está dirigido a... bueno, digamos que no a los más listos que tienen en casa
No hay mucho que puedan hacer al respecto
Yo creo que esa es la mejor manera de hacer amigos. Bueno, si los gobernates fueran como Feijoo seguro que caía rendido a sus pies.
Después de Irán ¿ iba Cuba o ahora es India?