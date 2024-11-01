Estados Unidos, ¿elegiremos el sueño de Martin Luther King Jr. o la pesadilla MAGA de Trump? [Ing]

El Dr. Martin Luther King Jr. tenía un sueño. Su sueño era una América ampliamente diversa, donde todos los seres humanos gozaran de dignidad, donde el color de la piel no fuera un delito ni una penalización, donde cada persona pudiera vivir sin las ataduras de los prejuicios y las fobias de sus vecinos. Trump y sus cómplices y seguidores también tienen un sueño. Su sueño es una nación de odio, discordia y sufrimiento. Es una comunidad cerrada, amurallada y protegida por la supremacía blanca; una América despojada de diversidad, despojadada de…