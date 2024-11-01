Estados Unidos contra Irán: Se trata de destruir a los BRICS [DEU]

La guerra de Estados Unidos contra Irán no es una guerra contra un "régimen de mulás", sino que apunta directamente a impedir un nuevo orden mundial multipolar. Dicho orden apenas comenzaba a tomar forma. Los países BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— acababan de empezar a establecer un sistema de pagos común. Pero el gobierno estadounidense está decidido a impedir el éxito de un bloque de estados liderado por China como contrapeso a Estados Unidos