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Estados Unidos contra Irán: Se trata de destruir a los BRICS [DEU]

Estados Unidos contra Irán: Se trata de destruir a los BRICS [DEU]

La guerra de Estados Unidos contra Irán no es una guerra contra un "régimen de mulás", sino que apunta directamente a impedir un nuevo orden mundial multipolar. Dicho orden apenas comenzaba a tomar forma. Los países BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— acababan de empezar a establecer un sistema de pagos común. Pero el gobierno estadounidense está decidido a impedir el éxito de un bloque de estados liderado por China como contrapeso a Estados Unidos

| etiquetas: eeuu , brics , guerra , irán , mundo multipolar , china
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