Estados Unidos advierte al Reino Unido contra la construcción de una fábrica eólica china

La presión estadounidense coincide con una nueva controversia en Londres por presunto espionaje chino en el Parlamento británico.

#1 angar300
Donde esté un buen espionaje israelí o americano... que se quiten las copias chinas.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 o el Qatargate
tdgwho #3 tdgwho
"si la construís, que os den viento fresco"

Pos fale

xD
