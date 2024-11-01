edición general
Estados Unidos acusa a los periodistas occidentales en Irán de promocionar la propaganda del régimen [eng]

Un alto funcionario de la administración Trump acusó a CNN de difundir “propaganda pro régimen iraní” después de que un informe proveniente del interior de Irán se volviera viral y provocara una reacción violenta de personas influyentes del movimiento MAGA en línea. Las críticas surgieron después de que el corresponsal internacional senior de CNN transmitiera la normalidad desde el interior de Irán, con un informe el jueves por la noche en Anderson Cooper 360°, en el que ofreció una instantánea de la vida diaria tras los recientes ataques...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , colaboración , información
alehopio #1 alehopio
<< Filmando durante una parada para tomar un café, Pleitgen dijo que a pesar de ver edificios dañados, humo y puestos de control armados, no había visto "ninguna señal de que el orden se estuviera derrumbando aquí". >>

Le jode la realidad contraria a su mundo de la fantasía donde el régimen se iba a desmoronar porque bombardearan a la población civil.
7 K 103
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Muy al contrario. Esto solo refuerza el régimen, parece mentira que no conozcan al pueblo de Irán. Muchos no soportan al régimen pero mucho menos que vengan de fuera a tocarles los cojones.
4 K 57
Apotropeo #6 Apotropeo
#5 eso es prácticamente universal.
Por hacer historia, recordad un poquito a los franceses napoleónicos en España.
0 K 9
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Toca intervenir la CNN de una vez, menudo nido de wokes, ahora que tiene a Maduro puede pedirle que le asesore sobre cómo tienen que informar los medios xD
1 K 37
#2 pascuaI
¿Va a pedirle a Israel que los bombardee o tirotee, como hace habitualmente, o esta vez según el reparto le toca eso al ejército americano?
1 K 28
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Están copiando el modus operandi israelí.
Además de la democracia y la humanidad, también muere la libertad de prensa en EE UU.

Cada vez se parecen más a los nazis.
0 K 12

