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Estados del Golfo consideran evitar el Estrecho de Hormuz con nuevos oleoductos a través de Haifa
El Financial Times informó que los Estados del Golfo buscan crear una nueva red de oleoductos, carreteras y ferrocarriles para dejar de depender del Estrecho de Hormuz.
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golfo
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haifa
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israel
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gaseoductos
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irán
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ormuz
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relacionadas
#1
HeilHynkel
*
Un oleoducto por Israel .. ¡qué podría salir mal!
Claro que es el diario sionazi, como para fiarse.
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#3
Verdaderofalso
*
#1
"Cuando se libra un conflicto armado, no sólo se libra contra objetivos militares, sino también contra objetivos de carácter estratégico. Y los oleoductos son un objetivo estratégico", declaró Pavel (presidente checo) el miércoles en el podcast PoliTalk.
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
De aquellos lodos…
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68
#7
calde
#1
#4
#6
Es obvio que intentarán hacer oleoductos para evitar ormuz. Pero cierto es que tampoco es una solución definitiva.
Y lo de ir para arriba, supongo que también irá para abajo, lo que pasa es que ahí no tienen una salida al mar libre. Igual planean también asegurar algún territorio por ahí.
Es que si Irán consigue expulsar a EEUU y cerrar sus bares en la región, el tablero cambiaría mucho, e Israel igual desaparecería... son muchos años dependiendo del apoyo de UK y EEUU, y siguen sin ser independientes.
0
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#9
lonnegan
#1
Ese es el plan, conseguir el control de petróleo y si luego atacan Egitpo y controlan Suez, pues nada, superpotencia económica.
1
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#2
CosmoKramer
"Soluciones a largo plazo"
Mientras tanto no hay más solución que reabrir el estrecho
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#4
Kleshk
Llevo viéndolo en twitter, casualmente mucha gente con la banderita de israel en el nombre, de crear un oleoducto que casualmente acaba en Israel...
en vez de ir para abajo por arabia saudi al mar rojo, o que acabe al yemen que sería lo más lógico y barato...no no, para arriba justo allí en Israel
Que interés tendrán...no se, quién diría que tendrían el control total del petroleo, ¿no?
3
K
43
#5
Verdaderofalso
#4
hacia arriba en contra de la gravedad
0
K
20
#6
Alcalino
Claro, porque si hay algo facil de proteger de bombardeos con drones es... un oleoducto!
1
K
21
#10
nemeame
Excelente idea, y los oleoductos no explotan, mirad el Nord Stream
0
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10
#8
txelin
0# Hormuz u Ormuz?
0
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9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
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Claro que es el diario sionazi, como para fiarse.
De aquellos lodos…
Y lo de ir para arriba, supongo que también irá para abajo, lo que pasa es que ahí no tienen una salida al mar libre. Igual planean también asegurar algún territorio por ahí.
Es que si Irán consigue expulsar a EEUU y cerrar sus bares en la región, el tablero cambiaría mucho, e Israel igual desaparecería... son muchos años dependiendo del apoyo de UK y EEUU, y siguen sin ser independientes.
Mientras tanto no hay más solución que reabrir el estrecho
en vez de ir para abajo por arabia saudi al mar rojo, o que acabe al yemen que sería lo más lógico y barato...no no, para arriba justo allí en Israel
Que interés tendrán...no se, quién diría que tendrían el control total del petroleo, ¿no?