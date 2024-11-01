El Estado Islámico trata de justificarse: "no somos terroristas, sólo defendemos nuestra religión

“No atacamos, defendemos nuestra religión, defender es lo que hace ISIS”. Con este mensaje publicado en un chat del Estado Islámico se trata de justificar el terrorismo que desarrolla la banda yihadista. “ISIS no es un grupo terrorista; por supuesto es un grupo terrorista según el 99% de los países, eso es porque tienen que seguir las reglas de Estados Unidos y la ONU para no meterse en problemas”,
| etiquetas: isis , terroristas
Es un documental aleman que recomiendo muchísimo.
Se llama: mi hija en el estado islámico.
Creo que ahora con toda esta peña que cree que el islam es algo similar al budismo o el hinduismo de los 70 con los hippies y que se acercan ignorantes a algo muy turbio y oscuro, es importante que la gente vea la verdadera cara del radical islámico.
Ahora… » ver todo el comentario
Halal, kosher son mierdas pinchadas en un palo.
Y lo digo de la superpotencia culinaria de mi pais.
www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/alimentos-prohibidos-en-
En mi casa, algún viernes puede que no caiga (por casualidad, que es bueno variar) carne en el menú pero no es lo habitual. En cuaresma cae cuando me toca, que ni sé cuando es cuaresma y cuando tengo conocimiento de ello me da lo mismo.
O el mensaje Happy flower de Jesús contra Mahoma que fue un líder militar
Aquí aunque sean asesinos desalmados que utilizan su religión como escusa para esclavizar, violar, matar y torturar, tienen gente que los defenderá.
Genocio el yazadie, el cristianó, el judío y el de cualquiera que no fueran ellos.
Gente, los que ahora estáis en los 20, os están manipulando para que 4 payasos sigan en su sillon con su sueldazo.
No habéis visto las atrocidades de toda esa peña y las historias que cuentan de lo que ellos pensaban que ocurría.