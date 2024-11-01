edición general
El Estado Islámico trata de justificarse: "no somos terroristas, sólo defendemos nuestra religión

“No atacamos, defendemos nuestra religión, defender es lo que hace ISIS”. Con este mensaje publicado en un chat del Estado Islámico se trata de justificar el terrorismo que desarrolla la banda yihadista. “ISIS no es un grupo terrorista; por supuesto es un grupo terrorista según el 99% de los países, eso es porque tienen que seguir las reglas de Estados Unidos y la ONU para no meterse en problemas”,

Comentarios destacados:    
Esku #2 Esku
Mayor razón para decir que vuestra religión es una puta mierda.
4
Asimismov #1 Asimismov *
Y una m¡erda. Si fuera así, cuando atacan bastaría que el enemigo llamará a la oración y se pusieran todos a rezar y entonces los infieles les barrerían.
0
azathothruna #10 azathothruna
#9 No, porque a estas alturas, las religiones (especialmente monoteistas) idean cualquier burrada para incrementar sus fanboys
0
#8 Kuruñes3.0
Están los follacabras estos para hablar de pedofilia....
0
Amoniaco #4 Amoniaco
Recomiendo un documental de una niña pija alemana que para ser revele se le ocurrió ir a ser una de las 4 esposas de un miembro del estado islámico.

Es un documental aleman que recomiendo muchísimo.
Se llama: mi hija en el estado islámico.

Creo que ahora con toda esta peña que cree que el islam es algo similar al budismo o el hinduismo de los 70 con los hippies y que se acercan ignorantes a algo muy turbio y oscuro, es importante que la gente vea la verdadera cara del radical islámico.
0
Esku #5 Esku
#4 yo alucino con la gente que pone al mismo nivel el cristianismo y el Islam. Ambas religiones merecen ser erradicadas. El cristianismo es malo, pero el Islam es infinitamente peor.
1
azathothruna #6 azathothruna
#5 Para mi lo unico "bueno" del cristianismo es que no ponen restricciones en dieta.
Halal, kosher son mierdas pinchadas en un palo.
Y lo digo de la superpotencia culinaria de mi pais.
1
#7 Pixmac
#6 Menos en la época de cuaresma y los viernes. Supuestamente, no se debería comer carne pero si pagas puedes comer lo que quieras.

En mi casa, algún viernes puede que no caiga (por casualidad, que es bueno variar) carne en el menú pero no es lo habitual. En cuaresma cae cuando me toca, que ni sé cuando es cuaresma y cuando tengo conocimiento de ello me da lo mismo.
0
#9 Somozano
#6 Lo de separar la justicia religiosa de la civil no lo consideras importante
O el mensaje Happy flower de Jesús contra Mahoma que fue un líder militar
0
Amoniaco #3 Amoniaco *
En meneame donde hace 15 años los llamaban de folla cabras para arriba. Pero ahora que unos líderes de izquierdas que saben que nunca más un obrero los tocará ni con un palo y por eso rebuscan entre minorías de dudas procedencia progresista, aquí tienen su gente.
Aquí aunque sean asesinos desalmados que utilizan su religión como escusa para esclavizar, violar, matar y torturar, tienen gente que los defenderá.
Genocio el yazadie, el cristianó, el judío y el de cualquiera que no fueran ellos.

Gente, los que ahora estáis en los 20, os están manipulando para que 4 payasos sigan en su sillon con su sueldazo.

No habéis visto las atrocidades de toda esa peña y las historias que cuentan de lo que ellos pensaban que ocurría.
2

