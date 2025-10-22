"El Estado español debe denegar el tránsito al buque Ocean Gladiator en sus aguas territoriales mientras atraviesa el Estrecho de Gibraltar"

Según una investigación publicada por The Ditch, el buque OCEAN GLADIATOR (IMO 9418987) transporta un cargamento militar para Israel. Se trata del mayor envío de municiones de la historia, destinado al mayor proveedor de armas de las fuerzas terrestres israelíes, Elbit Systems, según The Ditch. El OCEAN GLADIATOR partió del puerto de Paulsboro con destino a Ashdod. El destino que figura en la plataforma de seguimiento vesselfinder es Chipre. The Ditch informó el mes pasado que otro buque que partió del mismo puerto en agosto transportó...