"El Estado español debe denegar el tránsito al buque Ocean Gladiator en sus aguas territoriales mientras atraviesa el Estrecho de Gibraltar"

Según una investigación publicada por The Ditch, el buque OCEAN GLADIATOR (IMO 9418987) transporta un cargamento militar para Israel. Se trata del mayor envío de municiones de la historia, destinado al mayor proveedor de armas de las fuerzas terrestres israelíes, Elbit Systems, según The Ditch. El OCEAN GLADIATOR partió del puerto de Paulsboro con destino a Ashdod. El destino que figura en la plataforma de seguimiento vesselfinder es Chipre. The Ditch informó el mes pasado que otro buque que partió del mismo puerto en agosto transportó...
PD. No pretendo comparar a Hezbolá ni a Hamás con las IOF, de momento los genocidas buscados por la CIJ son sólo los israelíes
Ostia es una ciudad costera de Italia, cerca de Roma.
Se te ha olvidado la hache.
Tanto España como la UE pueden prohibir a ese barco navegar por aguas territoriales.
Parece que no has leído bien ni el titular.
La OTAN jamás dejaría que España saliera, porque tenemos el control del Estrecho de Gibraltar y el peñón está ahí, pero puede hacer poco para impedir que cortemos el resto del estrecho.
Y una cosa, si España quisiera le haría muchísimo daño a Israel cerrando el tráfico marítimo hacia ellos, pero un daño impresionante.
Al final con paciencia y saliva.... Los chinos se llevaron el portaaviones.