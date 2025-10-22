edición general
"El Estado español debe denegar el tránsito al buque Ocean Gladiator en sus aguas territoriales mientras atraviesa el Estrecho de Gibraltar"

Según una investigación publicada por The Ditch, el buque OCEAN GLADIATOR (IMO 9418987) transporta un cargamento militar para Israel. Se trata del mayor envío de municiones de la historia, destinado al mayor proveedor de armas de las fuerzas terrestres israelíes, Elbit Systems, según The Ditch. El OCEAN GLADIATOR partió del puerto de Paulsboro con destino a Ashdod. El destino que figura en la plataforma de seguimiento vesselfinder es Chipre. The Ditch informó el mes pasado que otro buque que partió del mismo puerto en agosto transportó...

#4 sarri
Ahora imagina que fuera un barco Iraní con destino a la zona sur del Líbano, cómo actuaria España y Europa?

PD. No pretendo comparar a Hezbolá ni a Hamás con las IOF, de momento los genocidas buscados por la CIJ son sólo los israelíes
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Ostia! Esto de cerrar el estrecho lo podemos hacer? La proxima vez que Trump nos vacile le decimos que el paso esta cerrado para sus barcos. Que de la vuelta por otro sitio.
Beltenebros #3 Beltenebros
#2
Ostia es una ciudad costera de Italia, cerca de Roma.
Se te ha olvidado la hache.
Beltenebros #5 Beltenebros *
#2
Tanto España como la UE pueden prohibir a ese barco navegar por aguas territoriales.
Parece que no has leído bien ni el titular.
WcPC #6 WcPC *
#2 Lo de Trump (como siempre) era un bluf, ese tipo está más pasado de mentiras que de quilos...
La OTAN jamás dejaría que España saliera, porque tenemos el control del Estrecho de Gibraltar y el peñón está ahí, pero puede hacer poco para impedir que cortemos el resto del estrecho.

Y una cosa, si España quisiera le haría muchísimo daño a Israel cerrando el tráfico marítimo hacia ellos, pero un daño impresionante.
Beltenebros #1 Beltenebros
Esto no te lo contarán en la tele.
#7 Celsar
Me encantaría que lo hiciesen pero es imposible, los estrechos son aguas libres y no puede prohibirse el paso por ellos.
Herumel #8 Herumel *
#7 Que se lo digan a China con Turquía, que estuvo años cerrando el Bósforo para que no sacarán un portaaviones ruso.

Al final con paciencia y saliva.... Los chinos se llevaron el portaaviones.
