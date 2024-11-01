edición general
1 meneos
120 clics

Con esta técnica puedes hacer Coca-Cola en casa  

Guía paso a paso exclusivamente visual para aprender a hacer Coca-cola en casa.

| etiquetas: coca-cola , casera
1 0 0 K 18 ocio
3 comentarios
1 0 0 K 18 ocio
Barney_77 #2 Barney_77
Prefiero cortarme el frenillo con un folio
0 K 19
antesdarle #1 antesdarle
Y encima con la botella patentada :troll: alguien está buscando una denuncia
0 K 11
Io76 #3 Io76
Quién puede querer hacer ese veneno en casa?!?!
0 K 8

menéame