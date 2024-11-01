Se está gestando una rebelión en Europa: Por qué va a fracasar la codicia de Bruselas [en]

El primer ministro de Bélgica, al oponerse a confiscar los activos rusos en Europa, se ha convertido en el enemigo público número uno de la clase dirigente de Bruselas. Para el grupo de presión belicista de Europa, la confiscación se presenta como la única forma de financiar el esfuerzo bélico de Ucrania. Pero Bélgica tiene razones de peso para resistirse. Confiscar los activos del banco central ruso violaría uno de los principios más sacrosantos de las finanzas internacionales: la neutralidad y la inviolabilidad de las reservas soberanas.