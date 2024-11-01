edición general
15 meneos
52 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Se está gestando una rebelión en Europa: Por qué va a fracasar la codicia de Bruselas [en]

El primer ministro de Bélgica, al oponerse a confiscar los activos rusos en Europa, se ha convertido en el enemigo público número uno de la clase dirigente de Bruselas. Para el grupo de presión belicista de Europa, la confiscación se presenta como la única forma de financiar el esfuerzo bélico de Ucrania. Pero Bélgica tiene razones de peso para resistirse. Confiscar los activos del banco central ruso violaría uno de los principios más sacrosantos de las finanzas internacionales: la neutralidad y la inviolabilidad de las reservas soberanas.

| etiquetas: unión , europea
13 2 10 K 84 politica
15 comentarios
13 2 10 K 84 politica
rogerius #8 rogerius
#1 Del artículo: «…confiscar los activos rusos sería «absolutamente ilegal» y perseguiría como una obsesión a la UE durante generaciones. Las consecuencias legales podrían ser enormes. Rusia tenía múltiples vías para impugnar la medida y había comenzado a explorarlas, presentando ya una demanda en Moscú contra Euroclear. A partir de ahí, Rusia podría iniciar un litigio en los tribunales belgas que podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Los jueces belgas se verían obligados a determinar si

…   » ver todo el comentario
0 K 17
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Eso no es algo necesariamente positivo, ojo. Uno de los principales objetivos de eeuu es debilitar a Europa. Y una lucha interna entre diversas facciones le puede dar la puntilla a la unión. Un caso bien distinto sería ponerse todos de acuerdo, y plantarle cara al verdadero tirano. Lamentablemente, con la chusma corrupta que lidera la EU actualmente, veo más probable el primer escenario.
1 K 28
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#0 Ah, veo que los propagandistas de Palpatine están montando guardia. Ya conocen tu patrón, hay que cambiarlo con más frecuencia. :-D
1 K 19
rogerius #6 rogerius *
#5 ¿Se habrán leído el artículo?
3 K 43
NATOstrófico #7 NATOstrófico
#6 No, y por cierto, es bastante interesante.
1 K 25
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#6 ¿Y tener que cuestionarse ciertas cosas...? Nah, es más sencillo utilizar el ignore cuando desmontan su relato, o señalan sus contradicciones.
1 K 28
#3 pozz
La propaganda del Kremlin está a todo trapo... es buena señal, saben que a esos activos no le quedan ni dos teleediarios. xD
3 K 16
suppiluliuma #15 suppiluliuma
This episode illustrates how the EU operates: by manufacturing false binaries that foreclose genuine political choice. Member states were presented with a stark alternative — either agree to confiscate Russia’s frozen assets or be prepared to collectively underwrite a massive new loan. What was never seriously considered was a third option: to stop pouring money into a demonstrably failed strategy and instead work to bring the war to an end through negotiations.

¡La malvada Unión…   » ver todo el comentario
0 K 12
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
La propaganda rusa dice que se está gestando...

Casi 4 años de cagada especial y siguen desesperados porque el fascista y criminal de Putin no consigue vencer a Ucrania xD
5 K 11
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
#2 O puedes decirlo mismo pero al revés: Ni EE.UU. con Europa. Y la OTAN han podido dar la suficiente ayuda militar para hacer colapsar a Rusia. En 2022 no se quiso un acuerdo de paz y se ha sacrificado a mucho Ucranianos. Queremos alargar la guerra de Ucrania con fondos rusos, porque Europa no tiene dinero y eso va a desacreditar al,sistema financiero europeo porque no es fiable, los depósitos pueden ser confiscados. Esto va hacer mucho daño al Euro como moneda divisa. Es Europa quien se está pegando un tiro en el pie.
2 K 38
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#10 Ucrania no está en la OTAN, cada miembro ayuda como puede o quiere
Lo de 2022 es un bulo
No hace falta alargar la guerra, sino que Rusia abandone
Y se le quieren dar fondos rusos a Ucrania porque el fascista y criminal de Putin, que tanto te gusta, dice que son un solo pueblo :troll:
Y si dictadores de mierda por el mundo ya no quieren dejar sus fondos en Europa porque se les pueden incautar, hay que celebrarlo
El argumento del tiro en el pie, siempre viene de la propaganda rusa de mierda, que algunos consumís
2 K 27
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#12 Si Europa se apropia de los fondos Rusos, eso va hacer que el Euro pierde valor.
El acuerdo de paz de 2022 EE.UU. y Reino Unido lo rechazaron, querían hacer colapsar a Rusia.
Eso no ha ocurrido, sino todo lo contrario, Ucrania está en una situación crítica, EE.UU., abandona porque no hay posibilidades y ha dejado a Europa sola, y como no tiene dinero toma los fondos rusos. Se utilizan los fondos rusos para hacer la guerra a Rusia, en una guerra que encima va a perder, y cuando más se…   » ver todo el comentario
0 K 11
quitamelpiedencima #14 quitamelpiedencima
Muy buen artículo para entender las reticencias de Bélgica a confiscar los activos.
0 K 10
#9 llou
En el momento que se abra la caja de caudales, como poco el euro se va a la paridad con el dolar.
0 K 9

menéame