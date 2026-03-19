Esta batería va a cambiar los ordenadores portátiles para siempre: logra hasta 30 horas de autonomía sin añadir más peso

Lenovo ha presentado el prototipo de la ED1000, una batería de litio-silicio que alcanza por primera vez una densidad energética de 1000 Wh/L. Esta cifra es todo un récord, solo al alcance de las baterías de estado sólido que todavía no han terminado de dar el salto del laboratorio a los productos reales, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera de su tipo diseñada específicamente para portátiles.
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El mejor teclado de todos los tiempos!
Mi thinkpad sigue funcionando
Cambio de pasta termica, SSD, 8gb de ram y escribiendo con el estoy.
Lo malo es que le han metido W11, en lugar del 10, pero bueno, ya lo he tuneado bastante bien.
(es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons)