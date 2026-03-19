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Esta batería va a cambiar los ordenadores portátiles para siempre: logra hasta 30 horas de autonomía sin añadir más peso

Esta batería va a cambiar los ordenadores portátiles para siempre: logra hasta 30 horas de autonomía sin añadir más peso

Lenovo ha presentado el prototipo de la ED1000, una batería de litio-silicio que alcanza por primera vez una densidad energética de 1000 Wh/L. Esta cifra es todo un récord, solo al alcance de las baterías de estado sólido que todavía no han terminado de dar el salto del laboratorio a los productos reales, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera de su tipo diseñada específicamente para portátiles.

| etiquetas: lenovo , batería , ed1000 , litio-silicio
4 1 0 K 58 tecnología
7 comentarios
4 1 0 K 58 tecnología
Pacman #2 Pacman
espero la hagan compatible con mi thinkpad de 2011

El mejor teclado de todos los tiempos!
1 K 30
woody_alien #3 woody_alien
#2 Hereje, el mejor teclado de todos los tiempos lo calzaba mi Toshiba t1200 :peineta:
0 K 12
Pacman #5 Pacman
#3 Pero eso es arqueologia :-D

Mi thinkpad sigue funcionando
Cambio de pasta termica, SSD, 8gb de ram y escribiendo con el estoy.
Lo malo es que le han metido W11, en lugar del 10, pero bueno, ya lo he tuneado bastante bien.
0 K 15
ombresaco #1 ombresaco
Bien! ahora ya no tendremos que usar procesadores de bajo consumo!

(es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons)
1 K 23
eltxoa #4 eltxoa
lo con... magia!
0 K 11
#6 jjmf
Una duda, cuanto más dura la batería, si explotan, mayor es la explosión?
0 K 6
#7 Pitchford *
#6 Pues en principio a más energía, mayor explosión. Pero habrá que ver si es de las que pueden arder o explotar o no. Si es que sí, prefiero una segura y cargarla cada 4 horas...
0 K 16

menéame