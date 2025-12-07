edición general
Esta ave alcanza los 11.300 metros de altura y vuela sin batir las alas

El buitre leonado de Rüppell (Gyps rueppelli), visto comúnmente en el África subsahariana, posee el récord del vuelo más alto registrado en el reino animal, llegando a altitudes similares a las del monte Everest y a las rutas de aviación comercial. Esta especie también se distingue por su extraordinaria resistencia, que le permite planear de forma continua durante siete horas. En 1973, un ejemplar colisionó con un avión en Costa de Marfil, a 11.300 metros, una altura jamás registrada en aves. El impacto confirmó el récord de altitud.

