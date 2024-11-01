edición general
Esta ameba que coloniza el cerebro podría representar una nueva amenaza global: la ciencia ya llama a la acción

El cambio climático está acelerando su proliferación en climas más fríos. Provocan una enfermedad con una tasa de mortalidad de entre el 95 y el 99 por ciento.

sorrillo #1 sorrillo
A mayor mortalidad menor riesgo de amenaza global dado que la reaccion humana a evitar su expansión está directamente relacionada con el riesgo que supone.
jdmf #4 jdmf
#1 ¿Ley de ohms de las amebas?
ipanies #2 ipanies
Adiós a las piscinas climatizadas?? o_o
jdmf #3 jdmf
Eso explicaría la actitud de muchos políticos
#5 Pivorexico
La proliferación de amebas cerebrales esta desatada , a que se deberá que no e sorprende :-/
