Esperanza de vida al nacer alcanza 79 años en China

Con 79 años, la más reciente cifra de la esperanza de vida al nacer en China representa un aumento de 1,1 años desde 2020, y ocho provincias han superado ya el umbral de los 80 años, con indicadores de salud clave que se sitúan entre los más altos de los países de ingresos medios-altos. La esperanza de vida al nacer sirve como un indicador global para evaluar el nivel actual de desarrollo socioeconómico y la prestación de asistencia sanitaria en una nación o región.
| etiquetas: china , salud , sanidad , sociedad
www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&f
Que pesaditos estáis algunos con China. Esta en el puesto 53 de esperanza de vida. No se donde esta la noticia.
Por cierto, para algunos. Tenéis claro que a China, de comunista le queda solo el folclore, no? Lleva ya décadas haciendo un capitalismo de estado bastante salvaje. Que manía con los ejemplos de brocha gorda.
Ya te digo...
meneame.net/search?u=surco&w=comments&q=China
China tiene muchas cosas de capitalismo extremo y poco o nada de comunista. Ese lo sabe la mayoría de los meneantes.
A los meneantes puede gustarle China por varias y distintas razones, cada uno tendrá la suya. Basta ya de criterios de brocha gorda, los tuyos claro.