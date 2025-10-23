Esperanza de vida al nacer alcanza 79 años en China

Con 79 años, la más reciente cifra de la esperanza de vida al nacer en China representa un aumento de 1,1 años desde 2020, y ocho provincias han superado ya el umbral de los 80 años, con indicadores de salud clave que se sitúan entre los más altos de los países de ingresos medios-altos. La esperanza de vida al nacer sirve como un indicador global para evaluar el nivel actual de desarrollo socioeconómico y la prestación de asistencia sanitaria en una nación o región.