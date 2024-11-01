edición general
1 meneos
6 clics

La esperanza de INEOS se llama Oscar Onley

El corredor Oscar Onley se ha convertido en el flamante fichaje para 2026 del equipo ciclista INEOS Grenadiers.

| etiquetas: ciclismo , oscar onley , ineos grenadiers
1 0 0 K 6 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 6 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Onley fans.
0 K 11
satchafunkilus #2 satchafunkilus
Onley Óscar can help us.
0 K 7

menéame