Por qué los españoles vivimos más que casi todo el planeta (y no es por lo que te han contado)

Los mejores predictores de llegar a los 100 años no eran la dieta, ni el ejercicio, ni la comunidad. Eran la pobreza, la ausencia de certificados de nacimiento y la presión para seguir cobrando pensiones fraudulentas. Mientras Estados Unidos libraba su guerra contra la grasa y la sustituía por azúcar, y mientras Dan Buettner viajaba por el mundo buscando secretos exóticos de longevidad en islas remotas, en España pasaba algo absolutamente revolucionario: Nada. Y estamos a punto de perderlo.

salud , socialización , aceite de oliva , azucar , blue zones
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
En Japón pasa lo mismo en España la pobreza, la ausencia de certificados de nacimiento y la presión para seguir cobrando pensiones fraudulentas.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Pero qué dice usted. Si en España hay registros de nacimiento y bautismo en las iglesias casi desde hace siglos. Sólo se han perdido los destruidos en guerras. A día de hoy es muy fácil comprobar la edad de casi todo el mundo, y da la casualidad de que en España hay muchos centenarios. Por supuesto algún fraude habrá, absolutamente anecdótico.
asurancetorix #2 asurancetorix
Lo cierto es que buena parte de lo que dice ya se había contado, pero el artículo esta muy bien explicado y no es muy largo, merece la pena echarle un ojo. Además, ha publicado un segundo artículo dando respuesta a los comentarios del primero: www.traumatologageek.es/p/q-and-a-lo-que-no-te-contaron-sobre
