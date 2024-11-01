Por qué los españoles vivimos más que casi todo el planeta (y no es por lo que te han contado)

Los mejores predictores de llegar a los 100 años no eran la dieta, ni el ejercicio, ni la comunidad. Eran la pobreza, la ausencia de certificados de nacimiento y la presión para seguir cobrando pensiones fraudulentas. Mientras Estados Unidos libraba su guerra contra la grasa y la sustituía por azúcar, y mientras Dan Buettner viajaba por el mundo buscando secretos exóticos de longevidad en islas remotas, en España pasaba algo absolutamente revolucionario: Nada. Y estamos a punto de perderlo.