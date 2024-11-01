·
main action
Los españoles confían en la Constitución pero recelan de los partidos políticos y de los sindicatos
Según el CIS, el Gobierno de España recibe una valoración media de 3,84 sobre 10, con más del 40 % de las personas entrevistadas otorgándole la puntuación mínima.
actualidad
17 comentarios
#1
tul
hay que ser mongolos perdidos para confiar en un trozo de papel mojado que llevan 40 años pasandose por el forro de los cojones los mismos que deberian defenderla a capa y espada.
9
K
115
#3
p3riko
#1
confían en ese trozo de papel, no confían en los que lo mancillan pasándoselo por el forro de los cojones (politicos y sindicatos). no se si eres tu mas de lo que dices por no entender lo que dicen.
0
K
9
#4
tul
#3
tu que lo entiendes explicanoslo a todos como si tuvieramos 5 añitos por favor, que me quiero jartar de reir.
0
K
12
#8
p3riko
#4
todo lo que toca un político acaba corrompiéndose. si el TC lo tocan los políticos así acabará. por lo que el problema no es la constitución (una buena herramienta) y si el político (quien la usa mal y la mancilla), por lo que me parece normal que la gente confíe en la constitución y recele de todo lo político. mientras solo los aprovechados quieran llegar al poder para hacer lo que les define, todo irá mal. un político debería de carecer de derechos mientras ejerza un puesto y hasta años…
» ver todo el comentario
0
K
9
#9
tul
*
#8
jajajaja pero quien crees que creo esa constitucion de la que hablas? los politicos fachos hijo mio! estaba corrompida desde antes de ser creada y si los tontos de baba confian en ella es porque ni saben de lo que hablan, ni lo que significa, ni para que se creo tal y como existe hoy en dia.
Confiar en el ratoncito perez es signo de mayor madurez mental que confiar en la constitucion apañola.
0
K
12
#10
p3riko
#9
ilustrame entonces como deberia de ser esa maravillosa y fantasiosa constitucion de la que tanto no hablas?
0
K
9
#11
tul
*
#10
para empezar fuera como fuese cada uno de sus puntos deberian ser refrendados libremente por el pueblo pero esto es algo que no van permitir los que controlan esta casa de putas.
0
K
12
#12
p3riko
*
#11
pretendes que los casi 50 millones de habitantes se pongan de acuerdo en que ha de poner la constitución? que haya un referéndum y la gente tenga que leer todas y cada una de las muchísimas opciones que se puedan poner para acabar seleccionando la que mas votos haya sacado? tu ves viable esa formula para poder redactar la constitución? cuando hay mucho desconocimiento sobre leyes o como afectarían que cosas según que momentos y contextos? si realmente crees que es tan tan sencillo redactar una constitución y todas las leyes que de ella emanan, realmente tu si que perteneces a esos tontos de baba...
edit: y quien manda las distintas opciones? tambien los 50 millones de personas? o como va esto?
0
K
9
#13
tul
#12
si quieres una constitucion que represente al pueblo no puede ser redactada a puerta cerrada por 4 iluminados para luego pretender que es la panacea.
Pero lo curioso es que ahora resulta que segun tu la gente es tontita y necesita que la pastoreen para que no se haga daño al elegir constitucion, me parto con vosotros, lo mismo os vale una cosa y la contraria todo al mismo tiempo.
0
K
12
#14
p3riko
#13
no digo que sea tontita la gente, eso te lo has sacado de la manga, lo que digo es que somos tantos y todos tan distintos (tanto en capacidades y conocimientos) que es imposible llegar a un acuerdo. si ya para poner las bases de una comunidad de vecinos resulta imposible. imagina para un país entero que hubiera una participación DIRECTA de todo el pueblo. es, desde mi punto de vista, logisticamente imposible poder redactar ninguna constitucion con participacion tan directa como tu dices.
0
K
9
#15
tul
#14
con los avances en comunicaciones que disfrutamos actualmente no habria problema tecnico alguno, y con voluntad se le puede explicar a la gente las cosas de manera que se entiendan, dificil no es, la unica razon por la que no se hace es porque los actuales grupos de poder economico estan muy agusto siendo impunes y pudiendo robar a a manos llenas a todo el pais.
0
K
12
#16
p3riko
#15
Aun haciéndolo como dices, esos mismos grupos de poder harían exactamente lo mismo con esa "superconstitución" que con la de ahora. Pensar que eso no pasaría es ser muy inocente.
Intenta hacer el ejercicio de gestionar todo lo que propones: mira que no haya fisuras y que realmente consigas convencer a todo el mundo para que haya una participación alta durante todo el proceso. Piensa en la creación de los borradores con cada una de las cientos de miles de ideas que proponga cada…
» ver todo el comentario
0
K
9
#2
cocococo
A mí nadie me ha preguntado si quiero un reinado o una monarquía.
3
K
49
#5
p3riko
#2
la única diferencia que habría entre la constitución actual frente a la republica es la capacidad de elección del jefe del estado (presidente). y al ser un político, estaría igualmente señalado como se dice en el articulo. el resto de la constitución seria idéntica, por lo que tus derechos ya ves... no cambiarían mucho. que quieres republica, por mi perfecto, pero que eso cambie totalmente tus derechos y sea la panacea... lo dudo.
0
K
9
#7
JackNorte
Confiar en algo que se pisotea no es algo muy inteligente.
1
K
24
#6
Pájaroloco
Ese papel mojado es el que te permite publicar aqui eso que dices
0
K
7
#17
ur_quan_master
#6
En la Constitución viene descrito el protocolo https?
Flipa!
0
K
11
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
