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La española CUPRA ya produce las baterías que necesitan su primer eléctrico fabricado en Martorell y el ID.Polo, ya sin aranceles
SEAT y CUPRA inicia la producción de baterías en Martorell para el CUPRA Raval, consolidando a España como centro clave de la electromovilidad en Europa.
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seat
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cupra
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baterías electricas
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#2
Fisionboy
Y eso significa que bajará de precio... o seguirá costando unos 30.000 euros? Porque si es lo segundo, seguirá estando lejos de lo que la gente de aquí puede permitirse.
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#6
mosfet
#2
Si mi sueldo lejos de aumentar, hace que cada vez me pueda comprar menos cosas, ni de coña estoy dispuesto a pagar más de los 15.000€ que me costó mi Kia Ceed y que tan buen resultado me ha dado.
Todos me dicen que estoy flipando cuando les digo que no quiero gastar más en un coche, que estoy loco que todo ha subido, pero les respondo que mi nómina no ha subido.
Mi duda es quién se está llevando todo ese dinero de las "subidas" de todos los bienes de consumo.
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#7
Fisionboy
#6
Principalmente los estados. La factura del COVID la pagamos todos en forma de inflación cuando, sencillamente, se imprimió más dinero. Que es la forma más vil que tienen los estados emisores de moneda de quitarte dinero sin que te enteres. Que bueno, te enteras... pero la culpa parece de otros.
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#1
Casiopeo
Bueno, entonces ya se pondrán a instalar cargadores, ahora que la industria alemana ha hecho los deberes, espero....
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#4
javibaz
El Tavascan se sigue produciendo en china, eso sí, libre de aranceles.
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#3
Javi_Pina
Fabrican las baterías en España, ok. Y las celdas? Porque eso es el 90 i mucho por cien de la batería.
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#5
RoterHahn
#3
Aqui.
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Todos me dicen que estoy flipando cuando les digo que no quiero gastar más en un coche, que estoy loco que todo ha subido, pero les respondo que mi nómina no ha subido.
Mi duda es quién se está llevando todo ese dinero de las "subidas" de todos los bienes de consumo.
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