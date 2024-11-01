edición general
Español de Chile: ¿lengua o dialecto?

Español de Chile: ¿lengua o dialecto?  

Explicación sobre si el español de Chile es una lengua o un dialecto, características, comparativa con otras hablas del español NOTA: El video empieza en el minuto 2 tras anuncios de patroncinador y promocionar web, ... que os veo venir :)

ehizabai #2 ehizabai
"Una lengua es un dialecto con un ejército y una marina". (Max Weinreich)
Así que supongo que lengua, en este caso.
:troll:
Torrezzno #4 Torrezzno
Es español
celyo #1 celyo
En la descripción del video hay fuentes que ha usado para hacer el video.

{0x1f4da} Bibliografía:
Azucena Palacios Dialectos del español de América: Chile, Río de la Plata y Uruguay
Ambrosio Rabanales El español de Chile: presente y futuro ONOMAZEIN 5 (2000): 135-141
Claudio Garrido Sepúlveda, Catalina Insausti Muñoz Apuntes para un estudio histórico-lingüístico del español de ChileRLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada Concepción (Chile), 60 (1), I Sem. 2022, pp. 179-218
Rodolfo…   » ver todo el comentario
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Un idioma diferente, al igual que el mexicano y demás idiomas parecidos de latinoamerica. Como pasa con el catalán, el valenciano, el mallorquín, el menorquín, etc :troll:
