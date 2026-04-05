edición general
16 meneos
214 clics
El español Aday Mara asombra a Estados Unidos y lleva a Michigan a la final del 'March Madness'

El español Aday Mara asombra a Estados Unidos y lleva a Michigan a la final del 'March Madness'

Aday Mara, pívot español de 20 años y 2,21 metros, hizo historia al liderar a los Michigan Wolverines hacia la final del March Madness. En la semifinal ante Arizona firmó 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones, convirtiéndose en el primer español que disputará una final universitaria. Su dominio interior marcó el ritmo del partido y permitió a Michigan imponerse con claridad por 91-73. La actuación de Mara ha generado un enorme impacto mediático en USA y refuerza su proyección como futura figura del baloncesto, con la NBA en su mira.

| etiquetas: aday mara , ncaa , march madness
13 3 5 K 111 actualidad
8 comentarios
13 3 5 K 111 actualidad
BastardWolf #7 BastardWolf
#6 todavia no ha pegado el estirón xD
1 K 22
BastardWolf #3 BastardWolf *
2,21 metros!!! que animal
1 K 22
FrayM #6 FrayM
#3 Pues tiene 20 años. Puede que crezca un poco más :roll:
0 K 10
#2 encurtido
Lo llevo oyendo unos días y me había hecho a la idea que era negro. Lo cual no tiene la menor relevancia, pero en mi cabeza siempre imaginaré un Aday Mara negro, como esos memes de Netflix.
1 K 14
#4 rafeame *
#2 si, a todos nos suena más su primo Masai, que además si le sumas dos en murcia son ocho.
6 K 56
pedrobotero #5 pedrobotero
Puto Cronin...
0 K 10
#8 Donlixo
#5 F**k you Mick Cronin!. Destituido tenía que estar ya por miope...
0 K 7
ViejoInsultaAChemTrail #1 ViejoInsultaAChemTrail
Que le pongan aranceles! Que le manden al ICE. Que le quiten el 2%, o mejor, el 5% de su sueldo pa la OTAN.
0 K 7

menéame