El español Aday Mara asombra a Estados Unidos y lleva a Michigan a la final del 'March Madness'

Aday Mara, pívot español de 20 años y 2,21 metros, hizo historia al liderar a los Michigan Wolverines hacia la final del March Madness. En la semifinal ante Arizona firmó 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones, convirtiéndose en el primer español que disputará una final universitaria. Su dominio interior marcó el ritmo del partido y permitió a Michigan imponerse con claridad por 91-73. La actuación de Mara ha generado un enorme impacto mediático en USA y refuerza su proyección como futura figura del baloncesto, con la NBA en su mira.