España, en el último vídeo de Pantomima Full

Hay un momento en el que la protagonista se encuentra junto a la valla de la pista de patinaje de la Plaza de España de Madrid, sin hacer ningún ademán por participar. Mientras observa a los esquiadores con melancolía, afirma algo así: “De pequeña me encantaba patinar, pero ahora, con el trabajo, no tienes tiempo para nada”. Lo expresa con la impotencia del que se aburre de su vida, pero tampoco lo considera malo del todo. Ya sabe que va a ser así, que no va a prosperar y que a estas alturas es mejor tener cuidado con lo que se sueña.