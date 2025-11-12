España tiene un problema con los gatos: pueden ser una amenaza silenciosa para la biodiversidad

"Los gatos domésticos pueden representar una amenaza para la vida silvestre nativa, y existe la necesidad de estrategias de gestión específicas para mitigar sus riesgos ecológicos, particularmente en regiones ricas en biodiversidad como la Península Ibérica", señala el estudio. Las consecuencias de la presencia de gatos domésticos en el ámbito salvaje no son menores, indican los expertos. No en vano la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye al compañero felino entre las 100 peores especies invasoras del mundo.