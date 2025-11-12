edición general
España tiene un problema con los gatos: pueden ser una amenaza silenciosa para la biodiversidad

"Los gatos domésticos pueden representar una amenaza para la vida silvestre nativa, y existe la necesidad de estrategias de gestión específicas para mitigar sus riesgos ecológicos, particularmente en regiones ricas en biodiversidad como la Península Ibérica", señala el estudio. Las consecuencias de la presencia de gatos domésticos en el ámbito salvaje no son menores, indican los expertos. No en vano la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye al compañero felino entre las 100 peores especies invasoras del mundo.

Gatofobia de manual.
Y "noticia " recurrente :troll:
Vivo en el campo y los gatos se ponen las botas de pajaritos, lagartijas, topillos e incluso alguna que otra liebre. Mucho de lo que cazan no es para comer, los cazan por placer y los dejan ahí. Además, si solo fuera uno... pero hay mucho gato y colonias sueltas por los pueblos y por ende por los bosques y campos de su alrededor.
España lo que tiene un problema es con los políticos, lo de los gatos es secundario.
Ya podrían cazar velutinas
Desde que no se dedican a cazar ratones solo deberían ser útiles como sucedáneos de conejo para el arroz :troll: :troll: :troll:
No son una amenaza para la biodiversidad los linces, los tigres, los leones, los guepardos, las panteras o los pumas, y lo pueden ser los gatos alimentados y creados artificialmente por el ser humano.

Los gatos no son biodiversos, solo cazan ratas y ratones. Y, si están alimentados, ni los cazan, es decir, los cazan en una proporción infinitamente menor a lo que puedan cazar y extinguir las alimañas humanas por gilipolleces irresponsables, como cazar por trofeo, por deporte, por hacerse el Rambo o por ser un payaso.
#7 uy ratas y ratones solo. Y conejos, pajaros (incluyendo crias de cigueña), insectos, peces...
#13 Joder, pues entonces somos mejores creadores de especies que la propia madre Naturaleza. ¿Por qué coño no hemos inventado ya la forma de acabar con la pobreza? ¿por qué coño no hemos inventado ya una cura contra el cáncer? ¿por qué coño no hemos creado ya alimentos que te hagan mas musculoso y atractivo en vez de mas gordo y propenso a la diabetes o el cáncer?
#14 Eso digo yo ¿Por qué somos incapaces de evitar que las churras se junten con las merinas?

Por cierto, los humanos no "crearon" a los gatos: los domesticamos. Y tan chapuceramente que siguen manteniendo comportamientos de animal salvaje como el cazar
Los gatos son un desastre para la frágil diversidad cerca de las casas.
Juegan con ventaja en relación a las especies salvajes porque están bien alimentados, sanos y duermen a cobijo.
Aunque tengan la panza llena, no desaprovecharán la oportunidad de cazar a todo lo que se mueva, aunque luego no se lo coman.
Acabaron con todos los lagartos, lagartijas, erizos y hasta las ardillas de mi zona por la típica abuelita dulce que les da de comer, pero por supuesto ni les pone chip ni les castra.
Irresponsables, que se escudan en su ignorancia y que "es que son tan monos..."
La gente tiene la mala costumbre de dejarles comida en vez de llamar a la protectora para que los esterilicen y no se reproduzcan mas porque pobrecitos y luego nos encontramos estas noticias.
#1 Yo tengo un montaña de cadáveres , si como de las pelis, de conejos, en una zanja donde suele pasar el agua para riego de campos (lo tenemos cerrado), total hay una mami con 3 gatetes... y se han dedicado a matar y traer todos los conejos de los campos adyacentes...menos mal... ya estaba harto de encontrármelos atropellados por vecinos. Pa mi mis diez a los gatos y sus limpiezas
Efectivamente, mi gato ha acabado con las polillas en casa. Una especie menos en el ecosistema de mi piso.
#5 Encerrar un gato castrado y sin ninguna relación con sus congéneres en 70 metros cuadrados debería considerarse maltrato animal.

Pero a ti te resulta tan mono...
#10 pasar de tener una esperanza de vida de tres años a una de quince, comida asegurada, higiene, cariño y entretenimiento es toda una tortura.
