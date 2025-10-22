edición general
España sigue registrando noches tropicales en pleno otoño: Barcelona, Málaga y Valencia no bajan de los 20 grados ni a finales de octubre

[Se puede acceder en modo lectura] Hace ya dos meses que el calendario meteorológico indica que estamos en otoño pero, aún así, en ciertos puntos los termómetros parece que siguen estando anclados en pleno verano. Según constatan los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la pasada noche en Barcelona, Málaga, Valencia y un centenar de localidades españolas más no se bajó de los 20 grados en ningún momento de la noche y, por lo tanto, se vivió una noche tropical en pleno otoño. Se trata de registros muy por encima de lo

sleep_timer #4 sleep_timer
Pues yo te voy a decir una cosa.
Desde el punto de vista de los pobres es cojonudo.
Ahorro en calefacción y en ropa.
alcama #1 alcama
En Madrid tenemos clima otoñal . Debe ser que no ha llegado al cambio climatico aqui
#2 concentrado
#1 Pues según la aplicación del tiempo de mi móvil, hemos rozado o pasado la temperatura máxima correspondiente a esta fechas durante toda la semana. El clima otoñal ha empezado hoy, pero tanto septiembre como octubre (hasta ayer) han dado temperaturas superiores a la media. Y seguimos para bingo.
alcama #3 alcama
#2 Pues ya te lo digo yo que vivo en Madrid
