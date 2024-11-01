España será pionera en producir hidrógeno verde fuera de la red eléctrica usando directamente energía solar y una nueva electrólisis

España se prepara para albergar uno de los experimentos energéticos más interesantes del momento: producir hidrógeno verde directamente con energía solar y sin conexión a la red eléctrica. La iniciativa nace de la colaboración entre la empresa tecnológica israelí H2Pro y el desarrollador internacional Doral Hydrogen, que han anunciado durante la conferencia European Hydrogen Energy Conference (EHEC) un proyecto pionero en Extremadura. El objetivo generar hidrógeno de forma rentable utilizando exclusivamente electricidad renovable variable, sin
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¿Alguien me puede explicar por qué se hace en España sin que haya ninguna empresa española involucrada?
De Doral Hidrogen el artículo dice que es una empresa internacional, pero en su web me sale el aviso de las cookies.. en hebreo.
Son ambas israelís.
doral-energy.com/en/solutions/green-hydrogen/#