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España será pionera en producir hidrógeno verde fuera de la red eléctrica usando directamente energía solar y una nueva electrólisis

España será pionera en producir hidrógeno verde fuera de la red eléctrica usando directamente energía solar y una nueva electrólisis

España se prepara para albergar uno de los experimentos energéticos más interesantes del momento: producir hidrógeno verde directamente con energía solar y sin conexión a la red eléctrica. La iniciativa nace de la colaboración entre la empresa tecnológica israelí H2Pro y el desarrollador internacional Doral Hydrogen, que han anunciado durante la conferencia European Hydrogen Energy Conference (EHEC) un proyecto pionero en Extremadura. El objetivo generar hidrógeno de forma rentable utilizando exclusivamente electricidad renovable variable, sin

| etiquetas: ehec , hidrógeno , verde , fotovoltaica , renovable , doral , extremadura
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6 comentarios
18 2 1 K 186 tecnología
kinz000 #1 kinz000
Bien por el experimento, mal muy mal por el socio sionista. Mejor replantear esa opción.
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#2 Gilántropo
#1 Efectivamente, estaría bien saber qué más tienen que hacer las élites sionistas para dejar de colaborar con ellas. Establecer claramente una cota superior de maldad.
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#4 pcmaster *
La iniciativa nace de la colaboración entre la empresa tecnológica israelí H2Pro y el desarrollador internacional Doral Hydrogen, que han anunciado durante la conferencia European Hydrogen Energy Conference (EHEC) un proyecto pionero en Extremadura.

¿Alguien me puede explicar por qué se hace en España sin que haya ninguna empresa española involucrada?

De Doral Hidrogen el artículo dice que es una empresa internacional, pero en su web me sale el aviso de las cookies.. en hebreo.

Son ambas israelís.

doral-energy.com/en/solutions/green-hydrogen/#
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#5 pcmaster
#4 Pongo captura de pantalla.  media
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sotillo #3 sotillo
Cierto, a esta gente solo le interesa hacer dinero para comprar armas para mantener un estado genocida
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#6 re10
Y si hay una empresa sionista que puede curar el cáncer es mejor morir que tener que ver algo con ellos.
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menéame