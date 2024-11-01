edición general
La España rural no existe

La España rural no pasó por un proceso civilizatorio, sino que se abandonó y se usó su espacio para crear otro lugar...

YSiguesLeyendo
La España no rural, que algunos llaman periurbana o sencillamente infierno en la tierra, es un (no) lugar que hereda los pecados de cuando era de verdad campo – no dio tiempo a que se civilizara, repito – al que se le suman además todos los nuevos problemas de haberse convertido en el descampado de las ciudades – “incluso el campo es ya una extensión de la ciudad: produce, abastece, compensa y decora. Es la cabina de fumadores del aeropuerto para los que buscan silencio y olor a estiércol”,

