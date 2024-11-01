edición general
España registra 221 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 1% menos que lo habitual

En este sentido, el organismo estatal ha explicado que las cantidades más destacadas se dieron en la franja sur y en la fachada mediterránea así como en el archipiélago balear. En concreto, los mayores acumulados de precipitación se registraron de forma muy localizada en la fachada mediterránea. Por allí destacaron el nordeste de Cataluña, el Delta del Ebro, el litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana y la Vega Baja del Segura, donde se alcanzaron valores superiores a 120-150 l/m2...

... Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 103 l/m2 en el aeropuerto de Valencia, los 100 l/m2 en Tortosa, los 83 l/m2 en Girona/Costa Brava, los 76 l/m2 en Murcia/San Javier, los 65 l/m2 en el aeropuerto de Reus y los 64 l/m2 en el aeropuerto de Barcelona. En lo que respecta al día 31 apenas se registraron precipitaciones.
