España registra 221 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 1% menos que lo habitual

En este sentido, el organismo estatal ha explicado que las cantidades más destacadas se dieron en la franja sur y en la fachada mediterránea así como en el archipiélago balear. En concreto, los mayores acumulados de precipitación se registraron de forma muy localizada en la fachada mediterránea. Por allí destacaron el nordeste de Cataluña, el Delta del Ebro, el litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana y la Vega Baja del Segura, donde se alcanzaron valores superiores a 120-150 l/m2...