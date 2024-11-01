edición general
España quiere ser la fábrica del eléctrico en Europa: Volkswagen, Stellantis, Renault y China ya apuestan por el “Made in Spain”

España se perfila como uno de los grandes centros europeos de fabricación de coches eléctricos gracias a su capacidad industrial, mano de obra cualificada, costes competitivos y energía renovable barata. Stellantis, Volkswagen, Renault y varias marcas chinas ya producen o planean producir modelos eléctricos en el país. Nuevas gigafactorías de baterías en Zaragoza y Sagunto reforzarán este ecosistema. Además, España compite por atraer futuras plantas de BYD y Geely, consolidándose como un hub estratégico para el vehículo eléctrico en Europa.

