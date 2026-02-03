edición general
España pierde más de 270.000 afiliados en enero: el peor dato en 14 años

La caída de cotizantes es generalizada en todo el país. Afecta a todas las comunidades autónomas y la más perjudicada es Cataluña con 47.941 bajas en la Seguridad Social, le siguen Andalucía y la Comunidad de Madrid. Mientras el número de trabajadores cae, el número de parados se incrementa en todo el país excepto en Baleares. Las mujeres y el sector servicios monopolizan el aumento del desempleo que concentra en Andalucía el 26% de los nuevos parados.

