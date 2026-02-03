España pierde más de 270.000 afiliados en enero: el peor dato en 14 años

La caída de cotizantes es generalizada en todo el país. Afecta a todas las comunidades autónomas y la más perjudicada es Cataluña con 47.941 bajas en la Seguridad Social, le siguen Andalucía y la Comunidad de Madrid. Mientras el número de trabajadores cae, el número de parados se incrementa en todo el país excepto en Baleares. Las mujeres y el sector servicios monopolizan el aumento del desempleo que concentra en Andalucía el 26% de los nuevos parados.
| etiquetas: españa , pierde , afiliados , enero , dato , economía , negocios , cadena
Con Santi en las riendas, se acabarán esos panfletos subvencionados.
No crees, bro?
#9 Los fascistillas no sabéis ni mirar si es duplicada. La patata solo os da para tragaros bulos y hatear
Queremos estás cifras todos los meses y no en uno solo.
las derechas: dícese nombre imaginario para referir a todos los que no son de izquierdas.