3
meneos
13
clics
España pierde casi el 50% del consumo urbano de agua por evaporación de embalses
La evaporación hace perder a España cerca del 10% del agua embalsada cada año: analizamos los Impactos, cuencas vulnerables y medidas de gestión.
|
etiquetas
:
:
españa
,
agua
2
1
1
K
32
ciencia
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
32
ciencia
#1
rendri
Ese agua no pasa al "ciclo del agua" generando lluvias aquí o en otros sitios así como humedad en su entorno lo cual también es beneficioso? Parece que si no sale por el grifo se pierde. Lo que hay que hacer es poner cultivos adaptados al entorno y tratar de terraformarlo todo
1
K
27
#7
Pyrefox
#1
El problema con el ciclo del agua es que depende de la meteorología, ¿y de que te sirve que si cambian las corrientes con el calentamiento global que llueva de cojones en el medio del antártico si ya no llueve en las cuencas?
0
K
7
#2
okeil
Vaya un mal titular ... "España pierde el equivalente a un 50% del consumo urbano por la evaporación en los embalses". Eso es más adecuado a lo que intenta explicar ....
4
K
46
#4
gauargi
#2
justo estaba escribiendo lo mismo
0
K
9
#3
gauargi
*
Titular redactado con el orto u ojete, elijan ustedes Pero lo suyo sería: España pierde el equivalente al 50% del agua de consumo urbano por la evaporación en los embalses
3
K
35
#5
Tertuliano_equidistante
#3
Gracias, no entendía nada
0
K
10
#6
MoñecoTeDrapo
*
Hay mecanismos para reducir la evaporación: lonas, neumáticos, sombrillas, paneles solares flotantes...
0
K
11
#9
Mildranx
#6
Si, pero eso tiene problemas ecológicos, ya que altera la dinámica, es uno de los temas que "parecen" simples pero tiene montones de derivadas.
0
K
10
#10
MoñecoTeDrapo
*
#9
La propia acción de embalsar agua genera problemas ecológicos y altera dinámicas con montones de derivadas.
1
K
24
#8
Pyrefox
#6
si, a eso venia, me suena que hay como unas bolas de plástico reciclado de color negro que se pueden echar flotando y que van al pelo para esto. Lo vi en los tipicos documentales de avances, pero de todos los embalses que he visto... che ni uno, ni los chicos...
0
K
7
#11
trasparente
Se ha descubierto que en cualquier superficie de agua expuesta al sol se evapora agua, embalses, lagos, mar, rios, la piscina de mi casa, el bebedero de mis vacas, etc. ¡Que paren las rotativas!
0
K
8
