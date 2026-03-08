España le pide ayuda a la UE: 3.100 M€ para subvencionar durante 10 años electricidad producida en el país

España ha recibido luz verde de la Comisión Europea para un ambicioso programa de ayudas estatales destinado a fomentar la producción de electricidad mediante centrales de producción combinada de calor y electricidad (PCCE) de alta eficiencia. El plan está dirigido a operadores de centrales de PCCE nuevas o sustancialmente renovadas situadas en España, que utilicen tecnologías eficientes y combustibles variados como gas natural, biogás, biolíquidos o biomasa sólida.
