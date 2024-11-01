'Cogenicidio' en España: el Gobierno asesta un golpe de 250 millones a la cogeneración que obliga a las industrias a cerrar en los próximos años

El MITECO anunciaba cómo iba a ser la retribución para las plantas de renovables, cogeneración y residuos en el siguiente periodo regulatorio 2026-2031. Parecía que la cosa iba mejor para todos, al percibir 1.300 millones más que este 2024 hasta una cantidad conjunta de 5.900 millones de € anuales. Pero nada más lejos de ello. La cogeneración no es que no suba en cantidad como el resto de tecnologías, sobre todo las renovables, es que el Gobierno le aplica un recorte de más de 250 millones de € que hacen inviable las plantas de cogeneración