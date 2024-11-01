edición general
España permite a la Policía y Guardia Civil confiscar criptomonedas

España confiere a Prosegur, la Guardia Civil y la Policía Nacional la capacidad de confiscar las criptomonedas en casos de delincuencia.

8 comentarios
colipan #1 colipan
Prosegur, no digo nada y lo digo todo
#3 pensacola *
#1 es propio de un gobierno de derechas, como el que tenemos
janatxan #4 janatxan
Anda que como le toque gestionarlo al lumbreras de la uco del caso del fiscal general... xD
colipan #6 colipan
#4 lumbreras no, mafioso
janatxan #8 janatxan
#6 pero buenoooo, como dices esas cosas tan feas, que te buscas la ruína :troll:
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Venga, empiezo yo. xD

- Hemos confiscado 5 millones de Euros en criptomonedas. ....
salteado3 #5 salteado3
¿Pero cómo narices van a hacerse con la cartera de criptomonedas de alguien? ¿Les ha explicado alguien como funciona?

¿Se piensan que pueden acceder a la cuenta como su fuera un banco o dinero en una hucha de barro?
janatxan #7 janatxan
#5 da igual que técnicamente sea posible o no, lo importante es anunciarlo. Luego en los calabozos un par de ostias le sacan a cualquiera las claves xD
