más visitadas
8856
clics
El pinganillo de Ayuso
5606
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
4138
clics
Cuando el karma mata la comunidad
4515
clics
China ha encontrado el santo grial de las tierras raras. Y lo más sorprendente es dónde: en el interior de un ser vivo
3654
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
más votadas
369
Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego
416
Supermercados públicos para agrietar el capitalismo
323
El Congreso aprueba la Ley de Servicios de Atención a la Clientela: adiós a las llamadas spam y a los gastos de gestión ocultos
456
El Tribunal Supremo está jodido
301
Una paciente de cáncer de mama en Murcia: "Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva"
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
34
clics
España permite a la Policía y Guardia Civil confiscar criptomonedas
España confiere a Prosegur, la Guardia Civil y la Policía Nacional la capacidad de confiscar las criptomonedas en casos de delincuencia.
policía
criptomonedas
3
1
0
K
44
actualidad
8 comentarios
3
1
0
K
44
actualidad
#1
colipan
Prosegur, no digo nada y lo digo todo
4
K
60
#3
pensacola
*
#1
es propio de un gobierno de derechas, como el que tenemos
1
K
32
#4
janatxan
Anda que como le toque gestionarlo al lumbreras de la uco del caso del fiscal general...
2
K
22
#6
colipan
#4
lumbreras no, mafioso
1
K
16
#8
janatxan
#6
pero buenoooo, como dices esas cosas tan feas, que te buscas la ruína
0
K
10
#2
HeilHynkel
Venga, empiezo yo.
- Hemos confiscado 5 millones de Euros en criptomonedas. ....
0
K
20
#5
salteado3
¿Pero cómo narices van a hacerse con la cartera de criptomonedas de alguien? ¿Les ha explicado alguien como funciona?
¿Se piensan que pueden acceder a la cuenta como su fuera un banco o dinero en una hucha de barro?
0
K
12
#7
janatxan
#5
da igual que técnicamente sea posible o no, lo importante es anunciarlo. Luego en los calabozos un par de ostias le sacan a cualquiera las claves
0
K
10
