En España no falta electricidad, pero empieza a escasear la infraestructura para conectarla

En España, la noticia que acapara titulares es que se están batiendo récords de generación renovable. Pero se omite que este hito está empezando a padecer los problemas de una limitación de la que pocos hablan: según los datos publicados por el operador del sistema eléctrico, aproximadamente, el 75 % de los nodos de la red de transporte ya no admiten nueva demanda eléctrica.
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Aunque yo esperaba algo más del artículo, quizás porque ya he leido antes por aquí.
Me resulta más bien flojo, porque esperaba algo más de un articulo que habrá salido de un paper académico.
Lo único relevante, para mi, es el enlace al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 :
www.miteco.gob.es/es/energia/estrategia-normativa/planificacion/planif
Pero no analiza nada, ni hace una foto de cómo va.
Gracias.
Por eso decía que esperaba del artículo algo como lo que dices, que apenas está ejecutado nada.
Es el oligopolio quien acapara las conexiones a Red Eléctrica, con sus fianzas caducadas ya dos veces.
Esas fianzas impiden que otros puedan conectarse a la Red, al tiempo que el oligopolio se retrasa en sus proyectos, que venderán a terceros a precio de oro. Especulación pura y dura.
Pedir punto de conexión "para por si acaso" sin un proyecto detrás.