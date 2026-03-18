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En España no falta electricidad, pero empieza a escasear la infraestructura para conectarla

En España no falta electricidad, pero empieza a escasear la infraestructura para conectarla

En España, la noticia que acapara titulares es que se están batiendo récords de generación renovable. Pero se omite que este hito está empezando a padecer los problemas de una limitación de la que pocos hablan: según los datos publicados por el operador del sistema eléctrico, aproximadamente, el 75 % de los nodos de la red de transporte ya no admiten nueva demanda eléctrica.

| etiquetas: electricidad , infraestruras , energía
16 2 0 K 208 CrisEnergéti
9 comentarios
16 2 0 K 208 CrisEnergéti
#3 amusgada
¿cómo que nadie habla de ello? Precisamente la noticia del 75% de nodos petados estuvo en Menéame y por algo están licitadas chopecientas subestaciones y diversas líneas de tensión y evacuación. Podían dedicar una línea a decir que es absurdo que sólo se construyan renovables cuando se las subvenciona y sin pensar en si tendrán donde "enchufarse", que la planificación debería ir al revés, a través de los nodos disponibles ver si los nuevos proyectos tienen encaje o requieren un nodo diferente. Pero no, aquí lo de planificar pudiendo dejar que fondos buitres llenen todo lo llenable ¿pa qué?
4 K 71
#5 tropezon
#3 Si, la noticia ya ha salido por aquí, varias veces de hecho. Algo bueno tiene que aquí si se intente hablar de ello.
Aunque yo esperaba algo más del artículo, quizás porque ya he leido antes por aquí.
Me resulta más bien flojo, porque esperaba algo más de un articulo que habrá salido de un paper académico.

Lo único relevante, para mi, es el enlace al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 :
www.miteco.gob.es/es/energia/estrategia-normativa/planificacion/planif

Pero no analiza nada, ni hace una foto de cómo va.
2 K 41
Herumel #7 Herumel
#5 21-26 dice, cuando apenas está ejecutado nada, y no va a llegar a esas fechas ni de coña, cuando ya está publicado un primer borrador de 2025-2030.
1 K 32
#8 tropezon
#7 Interesante.
Gracias.

Por eso decía que esperaba del artículo algo como lo que dices, que apenas está ejecutado nada.
0 K 19
manzitor #1 manzitor
Por eso lo mejor es el autoconsumo, se gasta cerca de donde se genera.
1 K 24
Asimismov #2 Asimismov *
#1 y más democrático.

Es el oligopolio quien acapara las conexiones a Red Eléctrica, con sus fianzas caducadas ya dos veces.
Esas fianzas impiden que otros puedan conectarse a la Red, al tiempo que el oligopolio se retrasa en sus proyectos, que venderán a terceros a precio de oro. Especulación pura y dura.
0 K 13
perrico #9 perrico
Habría que ver cuáles son la necesidafes reales si se quitan las peticiones de conexión especulativas.
Pedir punto de conexión "para por si acaso" sin un proyecto detrás.
0 K 12
lonnegan #4 lonnegan
Pues que hagan mas
0 K 11
#6 amusgada *
#4 ¿no viste cuantas subestaciones licitaron sólo en Asturias con esta pamplina? ¿y parques de baterías? Jate tú que podían haberlo pensado antes, como se les viene exigiendo a la FSA los últimos 30 años pero... ña, planificar es de comunistas, lo suyo es llegar a dentro de 4 años con las redes clientelares intactas. De hecho parques eólicos privados van a currarse casi 20 km de alta tensión... privada (www.lne.es/asturias/2026/03/18/plantean-linea-alta-tension-privada-128). Cualquiera podría pensar que el proceso debiera ser el inverso y así en la Evaluación Ambiental podemos incluir toooda la desfeita pero... ña
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menéame