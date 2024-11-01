España envía tres cazas de combate a Rumanía para interceptar aviones y drones rusos

El ejército del Aire y del Espacio inicia una nueva misión en Rumanía para proteger el espacio aéreo ante incursiones de aeronaves militares o drones rusos. El contingente está compuesto por medio centenar de efectivos y tres cazas de combate Eurofighter, que desempeñarán su misión durante el próximo mes. El despliegue forma parte de la misión de la OTAN para proteger el flanco este de la Alianza ante las habituales incursiones rusas. Los militares españoles constituyen el destacamento Paznic que, junto a la Fuerza Aérea alemana, reforzarán