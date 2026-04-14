España endurece el control sobre antecedentes penales y exige acreditar la vulnerabilidad en la nueva regularización de migrantes

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros, a través de un real decreto, la regularización extraordinaria de migrantes después de incorporar las recomendaciones emitidas la semana pasada por el Consejo de Estado. La iniciativa, que es la séptima de estas características en España, modifica el Reglamento de Extranjería y permitirá que miles de personas sin papeles regularicen su situación y accedan a permisos de residencia y trabajo. El Ejecutivo busca con esta medida “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica