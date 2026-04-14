España endurece el control sobre antecedentes penales y exige acreditar la vulnerabilidad en la nueva regularización de migrantes

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros, a través de un real decreto, la regularización extraordinaria de migrantes después de incorporar las recomendaciones emitidas la semana pasada por el Consejo de Estado. La iniciativa, que es la séptima de estas características en España, modifica el Reglamento de Extranjería y permitirá que miles de personas sin papeles regularicen su situación y accedan a permisos de residencia y trabajo. El Ejecutivo busca con esta medida “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica
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¿Una persona que viene de un país en guerra, lleva aquí 15 años, trabaja o hasta ha emprendido, ha hecho familia... y hace 16 años su gobierno decidió condenarle por "atentado a la autoridad" por protestar ante su gobierno corrupto es un delincuente? ¿No merece la ciudadanía? ¿Qué hacemos con los delincuentes que la tienen por defecto?
Venga, otro ejemplo más realista y menos idealista: una persona viene aquí hace 3 años en patera. De algún modo se sabe su país de origen… » ver todo el comentario