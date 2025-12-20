España debe prohibir las donaciones extranjeras a los partidos políticos

EE.UU. ha declarado sin ambages su intención de influir en la política interna europea, y España es especialmente vulnerable porque su legislación sobre financiación de partidos permite donaciones de extranjeros. Imaginemos el universo MAGA volcando dinero en las elecciones españolas. Pensemos en las grandes cantidades que podrían acabar en las arcas de Vox, especialmente dinero procedente del sector tecnológico, interesado en debilitar a la UE y sus regulaciones. Si eres votante de Vox, quizá te parezca una buena noticia. [En modo lectura].