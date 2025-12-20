edición general
España debe prohibir las donaciones extranjeras a los partidos políticos

EE.UU. ha declarado sin ambages su intención de influir en la política interna europea, y España es especialmente vulnerable porque su legislación sobre financiación de partidos permite donaciones de extranjeros. Imaginemos el universo MAGA volcando dinero en las elecciones españolas. Pensemos en las grandes cantidades que podrían acabar en las arcas de Vox, especialmente dinero procedente del sector tecnológico, interesado en debilitar a la UE y sus regulaciones. Si eres votante de Vox, quizá te parezca una buena noticia. [En modo lectura].

Verdaderofalso

Nunca es tarde…
Nunca es tarde…
carakola #2 carakola
Y a los medios de comunicación y redes sociales hay que echarles un ojo, controlarlos para que no manipulen porque las intenciones de EEUU ya han sido declaradas y van a manipular a favor de la derecha golpista. Ahora se ve la cosas distinta, o no: www.diario-red.com/articulo/internacional/ley-agentes-extranjeros-exti
borre #3 borre
#2 Ya vamos tarde, será por manipulación en las redes...
