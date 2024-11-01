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España cae seis puestos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa

España cae seis puestos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa

España desciende hasta el puesto 29 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) con una puntuación global de 75,42 puntos, frente a los 77,93 puntos y el puesto 23 que ocupada en el año 2025. A pesar de la escalada que tuvo el país el año pasado (del puesto 30 al 23), España se une así al deterioro de la libertad de prensa en todo el mundo, que este año ha caído hasta alcanzar su peor nivel en los 25 años que se lleva realizando esta clasificación.

| etiquetas: libertad de prensa , reporteros sin fronteras
6 1 1 K 58 actualidad
10 comentarios
6 1 1 K 58 actualidad
Comentarios destacados:    
Moderdonia #1 Moderdonia
La libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta.
4 K 80
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Israel está en el puesto 121 de 180, siendo un cementerio de periodistas.

Este informe se lo pueden meter por el culo y darle vueltas los de RWB.
3 K 59
#4 eldelcerro
P- ¿A qué se dedica?
R- me da vergüenza decirlo.
P- ¿Político?
R- Peor, periodista.
1 K 29
#7 pirat
#4 Aún es peor ahora ser juez,
peor aún que vendedor de alarmas...
1 K 18
Supercinexin #10 Supercinexin
RSF es basura. Me llama la atención que Público los ponga como referencia cuando son unos putos desgraciados cuyos informes no significan nada porque son sesgados y vergonzosos a más no poder.

El informe sobre España por supuesto no defrauda: "polarización, crispación, blablabla". La realidad es que en España un menda sin ni siquiera el título de periodista puede perseguir a políticos, a otros periodistas e incluso a la mujer del Presidente y no pasa absolutamente nada. No creo que haya mayor libertad que esa en ningún país del mundo. España debería estar en el puesto 1 de libertades.
0 K 20
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Normal, si no hay prensa, solo sicariato y felaciones
1 K 19
Meneanauta #3 Meneanauta
Claro, quieren vetar al Quiles y vienen estos lodos.
0 K 14
manzitor #5 manzitor
#3 Es que desde que van a por ese miserable gusano...pobre.
1 K 31
Ludovicio #9 Ludovicio
#3 ¿Que tiene que ver ese aquí? Hablamos de periodismo.
0 K 11
#6 pirat
presa...
0 K 9

menéame