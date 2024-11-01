España cae seis puestos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa

España desciende hasta el puesto 29 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) con una puntuación global de 75,42 puntos, frente a los 77,93 puntos y el puesto 23 que ocupada en el año 2025. A pesar de la escalada que tuvo el país el año pasado (del puesto 30 al 23), España se une así al deterioro de la libertad de prensa en todo el mundo, que este año ha caído hasta alcanzar su peor nivel en los 25 años que se lleva realizando esta clasificación.