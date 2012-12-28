·
España almacena en sus embalses la mayor cantidad de energía de su historia a estas alturas de año
Según el Boletín Hidrológico, se han alcanzado los 16.184 GWh, una cantidad nunca vista en un mes de febrero.
|
etiquetas
:
españa
,
record
,
almacenamiento
,
energía
8 comentarios
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
La subida en enero es espectacular, lo embalsado supera a mayo de los últimos 5 y 10 años y casi llega a mayo de 2024
1
K
31
#4
sotillo
#1
Millones de euros en energía gratuita
0
K
10
#6
Sigo_intentandolo
#4
que nos van a cobrar al precio que quieran...
0
K
7
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
#6
De gratuita nada, además de los costes de mantenimiento y amortización, también pagan un canon hidráulico por MWh generado
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15649&p=20121228&tn=0
0
K
11
#2
Albarkas
Cuando llegue la sequía, las eléctricas desembolsarán a lo loco por pura avaricia.
0
K
10
#8
Zamarro
Cuando empiezan a medir el agua embalsada en vez de en cantidad de riego o personas que pueden beber, la miden en cantidad de electricidad que puede producir, ya sabemos por donde van los tiros. Luego desembalsan para energia a costa de dejar secos pantanos de ciudades o pueblos en plena sequia ...
0
K
8
#3
nemeame
Y gracias a la inestimable colaboración de Francia favoreciendo a sus nucleares no podemos vender nuestros excedentes por Europa y reinvertir en estabilizar nuestra red. Gracias Francia!
0
K
8
#5
sotillo
#3
Si somos listos tenemos energía para tiempo
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15649&p=20121228&tn=0