España almacena en sus embalses la mayor cantidad de energía de su historia a estas alturas de año

España almacena en sus embalses la mayor cantidad de energía de su historia a estas alturas de año

Según el Boletín Hidrológico, se han alcanzado los 16.184 GWh, una cantidad nunca vista en un mes de febrero.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La subida en enero es espectacular, lo embalsado supera a mayo de los últimos 5 y 10 años y casi llega a mayo de 2024  media
K 31
sotillo #4 sotillo
#1 Millones de euros en energía gratuita
K 10
#6 Sigo_intentandolo
#4 que nos van a cobrar al precio que quieran...
K 7
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 #6 De gratuita nada, además de los costes de mantenimiento y amortización, también pagan un canon hidráulico por MWh generado
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15649&p=20121228&tn=0
K 11
#2 Albarkas
Cuando llegue la sequía, las eléctricas desembolsarán a lo loco por pura avaricia.
K 10
#8 Zamarro
Cuando empiezan a medir el agua embalsada en vez de en cantidad de riego o personas que pueden beber, la miden en cantidad de electricidad que puede producir, ya sabemos por donde van los tiros. Luego desembalsan para energia a costa de dejar secos pantanos de ciudades o pueblos en plena sequia ...
K 8
nemeame #3 nemeame
Y gracias a la inestimable colaboración de Francia favoreciendo a sus nucleares no podemos vender nuestros excedentes por Europa y reinvertir en estabilizar nuestra red. Gracias Francia!
K 8
sotillo #5 sotillo
#3 Si somos listos tenemos energía para tiempo
K 10

