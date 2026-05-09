España afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar al pasaje del crucero del hantavirus

España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, que llegará este domingo a esa isla afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado de la primera PCR que se le ha practicado a la mujer de 32 años ingresada en esa ciudad por un p