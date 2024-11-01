edición general
6 meneos
24 clics
España activará el 30 de marzo los nuevos controles Schengen en la Verja de Gibraltar

España activará el 30 de marzo los nuevos controles Schengen en la Verja de Gibraltar

El Gobierno de España se prepara para aplicar de manera íntegra desde el próximo 30 de marzo el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) en el paso fronterizo terrestre entre La Línea de la Concepción y Gibraltar, marcando un hito en la gestión de fronteras tras el Brexit y tras meses de preparación técnica, política y diplomática. La medida, confirmada por fuentes gubernamentales y adoptada tras varias reuniones interministeriales, tiene como objetivo garantizar que España cumpla con...

| etiquetas: españa , gibraltar , ue , ees , brexit , schengen
5 1 0 K 63 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
#1 Selection
A ver cuando se activa el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo hasta que lo devuelvan.
0 K 7

menéame