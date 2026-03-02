edición general
Espacio, 6G e IA Europa aspira a liderar las comunicaciones con un fondo de 100M€

Espacio, 6G e IA Europa aspira a liderar las comunicaciones con un fondo de 100M€

La Agencia Espacial Europea y GSMA Foundry anunciaron en el Mobile World Congress un programa de financiación de hasta 100 millones de euros para acelerar la convergencia entre las tecnologías satelitales y móviles. Esta conectividad actúa como la "columna vertebral" para liberar el potencial de las tecnologías 6G e IA, explicó Antonio Franchi, responsable de la Oficina del Programa 5G/6G NTN de la Agencia Espacial Europea. "Los fondos servirán para desarrollar tecnologías, redes y servicios que, en última instancia, beneficiarán al conjunto

Supercinexin #1 Supercinexin
Europa lo único que va a liderar a partir de ahora es la decadencia en todos los sectores y con esta guerra que acaba de empezar y a la que ya se han sumado todos los grandes europedos y más que se les van a unir, todavía más.
#3 imaginateca
100 millones de euros no parece mucho para una cosa así, ¿no? A ver si hay alguno por aquí que sepa del tema y nos dice.
#4 zappbranigam
#3 solo las principales empresas tecnológicas de eeuu van a invertir 600.000 millones en 2026..
Unregistered #5 Unregistered
#3 Debe ser lo que se gasta SpaceX en una semana xD
alfre2 #2 alfre2
Si pone IA en el nombre entonces debe valer la pena, cierto? :take:
