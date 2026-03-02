Espacio, 6G e IA Europa aspira a liderar las comunicaciones con un fondo de 100M€

La Agencia Espacial Europea y GSMA Foundry anunciaron en el Mobile World Congress un programa de financiación de hasta 100 millones de euros para acelerar la convergencia entre las tecnologías satelitales y móviles. Esta conectividad actúa como la "columna vertebral" para liberar el potencial de las tecnologías 6G e IA, explicó Antonio Franchi, responsable de la Oficina del Programa 5G/6G NTN de la Agencia Espacial Europea. "Los fondos servirán para desarrollar tecnologías, redes y servicios que, en última instancia, beneficiarán al conjunto