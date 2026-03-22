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Eslovenia limita las compras de combustible mientras la gasolina se agota [EN]

Eslovenia limitó temporalmente el domingo las compras de combustible para hacer frente a la escasez en la gasolinera causada por la guerra de Irán.

| etiquetas: eslovenia , gasolina
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2 comentarios
14 3 0 K 200 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta
Probablemente es lo más correcto
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#2 Perrota
Que le metan gas ruso, o glp yanki. Lo que sea con tal de no usar energía propia.
0 K 11

menéame