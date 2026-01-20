·
5
meneos
13
clics
Un esfuerzo inversor asimétrico: apenas se han ejecutado dos de cada 10 euros presupuestados desde 2018 para la red andaluza frente a los siete de Cataluña
El ritmo de despliegue de los presupuestos anunciados muestra grandes diferencias desde 2018: Andalucía apenas ha visto materializarse un 22% de lo estipulado; Cataluña, un 71%
|
5 comentarios
#4
ombresaco
Por ela artículo, no me queda claro si es el gobierno central el que presupuesta pero después no ejecuta, o si el la comunidad autónoma la que no ejecuta
2
K
30
#3
Banshee2x
Aquí en Cataluña nos venden justo lo contrario, que apenas se ejecuta una parte de lo presupuestado para la comunidad ¿Quién miente?
2
K
30
#5
Moixa
#3
lo que no tiene sentido, si no es con mala fe, es comparar Andalucía con Catalunya cuando hay autonomías que reciben más del 100%
1
K
18
#2
Moixa
Me acaban de enviar esto
2
K
26
#1
Asimismov
*
Por contra en Madrid se ha ejecutado 18 € por cada 10 presupuestados.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
