edición general
5 meneos
13 clics

Un esfuerzo inversor asimétrico: apenas se han ejecutado dos de cada 10 euros presupuestados desde 2018 para la red andaluza frente a los siete de Cataluña |

El ritmo de despliegue de los presupuestos anunciados muestra grandes diferencias desde 2018: Andalucía apenas ha visto materializarse un 22% de lo estipulado; Cataluña, un 71%

| etiquetas: esfuerzo , inversor , asimétrico
4 1 1 K 49 actualidad
5 comentarios
4 1 1 K 49 actualidad
#4 ombresaco
Por ela artículo, no me queda claro si es el gobierno central el que presupuesta pero después no ejecuta, o si el la comunidad autónoma la que no ejecuta
2 K 30
#3 Banshee2x
Aquí en Cataluña nos venden justo lo contrario, que apenas se ejecuta una parte de lo presupuestado para la comunidad ¿Quién miente?
2 K 30
Moixa #5 Moixa
#3 lo que no tiene sentido, si no es con mala fe, es comparar Andalucía con Catalunya cuando hay autonomías que reciben más del 100%
1 K 18
Moixa #2 Moixa
Me acaban de enviar esto  media
2 K 26
Asimismov #1 Asimismov *
Por contra en Madrid se ha ejecutado 18 € por cada 10 presupuestados.
0 K 12

menéame