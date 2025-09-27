edición general
Ese extraño bajón del domingo por la tarde que nos golpea a todos

Tiene nombre y se puede combatir para sacar más provecho al día y arrancar mejor el lunes. Llega el domingo por la tarde, que, teniendo en cuenta que solo solemos tener dos días libres a la semana, no es una franja de tiempo nada desdeñable. Y, de repente, empiezas a notar cierta sensación de disgusto difícil de explicar. No es cansancio, puesto que no has trabajado, pero sí percibes un bajonazo tremendo y un sentimiento de inquietud aliñado con tristeza que nos sabes a qué atribuir...

domingo , psicología , salud , descanso , semana laboral
4 comentarios
Don_Pixote #1 Don_Pixote *
El bajonazo es limpiar la casa y ponerte hacer mil lavadoras que no ha dado tiempo durante la semana
Pacman #2 Pacman
A todos?

No. A todos no.

Queda un pequeño reducto de personas que ese pequeño bajón es su forma de vida constante y es que presumir que todo el mundo hace semana de lunes a viernes, con los findes libres, es absurdo en nuestra sociedad actual..
Priorat #3 Priorat *
En ocasiones de mi vida, justo cuando dice el artículo, cuando me he sentido más desmotivado laboralmente, me ha pasado lo del artículo.

100% de acuerdo con la solución. Incluso sirve muchas veces para evitar el insomnio. Cuando te despiertas pensando en varios temas (laborales o personales) y que no se te pueden pasar, para mi la solución es me levanto, los apunto en un papel y ya puedo dormir divinamente.

#2 Siguiendo la lógica del artículo eso es que estás muy satisfecho con tu trabajo, que te gusta trabajar.
Pacman #4 Pacman *
#3 no me he explicado
es justamente al contrario. El sentimiento de bajón es mi estado habitual por culpa de los turnos
