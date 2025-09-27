Ese extraño bajón del domingo por la tarde que nos golpea a todos

Tiene nombre y se puede combatir para sacar más provecho al día y arrancar mejor el lunes. Llega el domingo por la tarde, que, teniendo en cuenta que solo solemos tener dos días libres a la semana, no es una franja de tiempo nada desdeñable. Y, de repente, empiezas a notar cierta sensación de disgusto difícil de explicar. No es cansancio, puesto que no has trabajado, pero sí percibes un bajonazo tremendo y un sentimiento de inquietud aliñado con tristeza que nos sabes a qué atribuir...
No. A todos no.
Queda un pequeño reducto de personas que ese pequeño bajón es su forma de vida constante y es que presumir que todo el mundo hace semana de lunes a viernes, con los findes libres, es absurdo en nuestra sociedad actual..
100% de acuerdo con la solución. Incluso sirve muchas veces para evitar el insomnio. Cuando te despiertas pensando en varios temas (laborales o personales) y que no se te pueden pasar, para mi la solución es me levanto, los apunto en un papel y ya puedo dormir divinamente.
#2 Siguiendo la lógica del artículo eso es que estás muy satisfecho con tu trabajo, que te gusta trabajar.
es justamente al contrario. El sentimiento de bajón es mi estado habitual por culpa de los turnos