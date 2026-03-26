·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6738
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
6105
clics
El fin de la programación como la conocemos
4614
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
3643
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
4223
clics
Irán afirma haber derribado un avión de combate estadounidense F18 y comparte un vídeo (EN)
más votadas
946
Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros
830
Argelia premia a España con un 12% más de gas barato por su posición en Oriente Próximo
378
Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife
523
El repaso de Rufián a Feijóo por su postura con la guerra: "Estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota"
442
El ganador del Nobel Paul Krugman lo llama ‘traición’: 580 millones de dólares en futuros de petróleo sospechosos se negociaron minutos antes del cambio de postura de Trump sobre Irán [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
12
clics
El escudo de la Región de Murcia ante la guerra de Irán se concreta en once medidas que movilizarán 10 millones de euros
El Gobierno autonómico denuncia que el paquete anticrisis anunciado por Pedro Sánchez incluye más de 47 millones de euros que dejará de recaudar la Comunidad
|
etiquetas
:
escudo economico
,
region de murcia
,
guerra de iran
,
medidas
3
1
0
K
5
murcia
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
5
murcia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Stathamdepueblo
Los movilizará desde el tesoro público a bolsillos particulares
2
K
22
#6
pirat
#1
Es un transvase, de tu bolsillo al suyo.
1
K
18
#3
Sergio_ftv
"Impuesto sobre el Patrimonio:
Murcia aplica una bonificación del 100% en la cuota de este impuesto".
Lo mismo con sucesiones y donaciones.
¿Los más beneficiados de las bonificaciones murcianas? Las rentas más altas.
0
K
16
#4
harverto
#3
Menos mal, con la de gente que hay con enormes patrimonios, sin poder dormir por la
gran cantidad
de impuestos que tienen que pagar.
0
K
10
#2
devilinside
Coño, ¿no era que el gobierno del PSOE se estaba forrando con los impuestos a los combustibles?
1
K
14
#5
Hoypuedeserungrandia
De todos modos está bien pensado ,reducción de impuestos a las grandes fortunas que en definitiva son los que aportan dinero en campaña electoral, hacer algo por los currantes no beneficia a los partidos, visto lo visto, como muestra los votos de muertos de hambre que votan a VOX
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Murcia aplica una bonificación del 100% en la cuota de este impuesto".
Lo mismo con sucesiones y donaciones.
¿Los más beneficiados de las bonificaciones murcianas? Las rentas más altas.