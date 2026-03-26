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El escudo de la Región de Murcia ante la guerra de Irán se concreta en once medidas que movilizarán 10 millones de euros

El escudo de la Región de Murcia ante la guerra de Irán se concreta en once medidas que movilizarán 10 millones de euros

El Gobierno autonómico denuncia que el paquete anticrisis anunciado por Pedro Sánchez incluye más de 47 millones de euros que dejará de recaudar la Comunidad

| etiquetas: escudo economico , region de murcia , guerra de iran , medidas
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6 comentarios
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Los movilizará desde el tesoro público a bolsillos particulares
2 K 22
#6 pirat
#1 Es un transvase, de tu bolsillo al suyo.
1 K 18
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
"Impuesto sobre el Patrimonio:
Murcia aplica una bonificación del 100% en la cuota de este impuesto".

Lo mismo con sucesiones y donaciones.

¿Los más beneficiados de las bonificaciones murcianas? Las rentas más altas.
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#4 harverto
#3 Menos mal, con la de gente que hay con enormes patrimonios, sin poder dormir por la gran cantidad de impuestos que tienen que pagar.
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devilinside #2 devilinside
Coño, ¿no era que el gobierno del PSOE se estaba forrando con los impuestos a los combustibles?
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#5 Hoypuedeserungrandia
De todos modos está bien pensado ,reducción de impuestos a las grandes fortunas que en definitiva son los que aportan dinero en campaña electoral, hacer algo por los currantes no beneficia a los partidos, visto lo visto, como muestra los votos de muertos de hambre que votan a VOX
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menéame