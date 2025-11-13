El 'escudo de barro' de la UE contra la IA y los bots rusos: será poco eficaz para no molestar a las tecnológicas de Estados Unidos

En su discurso de investidura para su segundo mandato, Ursula von der Leyen prometió un 'Escudo Europeo de la Democracia' para contrarrestar la desinformación difundida por Rusia y amplificada por las grandes plataformas digitales estadounidenses. Un año después, se limita a una lista de buenos propósitos sin presupuesto específico. Bruselas ha ido con pies de plomo por miedo a desatar la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado a la UE con imponer aranceles adicionales si aplica sus normas digitales [Modo lectura].