edición general
6 meneos
5 clics
El 'escudo de barro' de la UE contra la IA y los bots rusos: será poco eficaz para no molestar a las tecnológicas de Estados Unidos

El 'escudo de barro' de la UE contra la IA y los bots rusos: será poco eficaz para no molestar a las tecnológicas de Estados Unidos

En su discurso de investidura para su segundo mandato, Ursula von der Leyen prometió un 'Escudo Europeo de la Democracia' para contrarrestar la desinformación difundida por Rusia y amplificada por las grandes plataformas digitales estadounidenses. Un año después, se limita a una lista de buenos propósitos sin presupuesto específico. Bruselas ha ido con pies de plomo por miedo a desatar la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado a la UE con imponer aranceles adicionales si aplica sus normas digitales [Modo lectura].

| etiquetas: ue , von der leyen , desinformación , digital , ee.uu
5 1 1 K 53 actualidad
9 comentarios
5 1 1 K 53 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
No hay que enfadar al amo usano. Hay que mover la colita y estar siempre a sus órdenes
3 K 46
Dragstat #8 Dragstat
#6 en modo lectura, al menos con firefox, se puede leer todo perfectamente  media
0 K 20
Dragstat #5 Dragstat
#4 ah vale, entonces no es que no lo puedas leer.
0 K 20
javierchiclana #6 javierchiclana
#5 Pues no se puede leer entero... 3 párrafos sí
0 K 13
javierchiclana #2 javierchiclana
"Este contenido es solo para suscriptores"  media
0 K 13
Dragstat #3 Dragstat
#2 yo lo he leído en modo lectura, por eso lo he puesto en la entradilla. Si nadie puede la cierro
0 K 20
javierchiclana #4 javierchiclana *
#3 "3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados." www.meneame.net/legal#tos

Será en el Modo lectura de algunos navegadores... en el mío:  media
0 K 13
Sandman #9 Sandman
Débiles e indefensos por el Tío Sam, pero recordad que el malo malísimo con el que no podemos juntarnos porque nos haría dependientes es China.
0 K 12
ur_quan_master #7 ur_quan_master
¿ Segundo mandato? No recuerdo haberla votado.
0 K 11

menéame