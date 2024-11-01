Escribano y Rheinmetall Expal ofrecen a Defensa una solución nacional para los lanzacohetes SILAM sin Israel

Escribano y Rheinmetall Expal han presentado al Ministerio de Defensa una alternativa nacional para el programa SILAM tras el veto del Gobierno a la tecnología israelí. La propuesta, desarrollada junto a Indra e Instalaza, plantea un sistema de lanzacohetes completamente español, con entregas por fases que incluyen lanzadores, vehículos y cohetes guiados. El contrato original, de casi 700 millones, fue anulado en septiembre. Paralelamente, Tess Defence ha entregado 24 nuevos blindados 8x8 Dragón para su validación por el ejercito