Escribano y Rheinmetall Expal ofrecen a Defensa una solución nacional para los lanzacohetes SILAM sin Israel

Escribano y Rheinmetall Expal ofrecen a Defensa una solución nacional para los lanzacohetes SILAM sin Israel

Escribano y Rheinmetall Expal han presentado al Ministerio de Defensa una alternativa nacional para el programa SILAM tras el veto del Gobierno a la tecnología israelí. La propuesta, desarrollada junto a Indra e Instalaza, plantea un sistema de lanzacohetes completamente español, con entregas por fases que incluyen lanzadores, vehículos y cohetes guiados. El contrato original, de casi 700 millones, fue anulado en septiembre. Paralelamente, Tess Defence ha entregado 24 nuevos blindados 8x8 Dragón para su validación por el ejercito

#1 tropezon *
#2 Astur_
estos son los nuevos reyes de la contaminación en Trubia Oviedo
0 K 13
nemeame #3 nemeame
Buena noticia, tanto por ser más autosuficientes como para distanciarnos de esa gentuza y sancionarla. Además, Israel necesita sus cohetes para matar niños indefensos, son así de malnacidos. A ver si hay suerte y les revientan todos en la cara
0 K 9

