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La escasez de suministro de GNL golpea duramente al sector energético en Pakistán por el cierre del estrecho de Ormuz [eng]

La escasez de suministro de GNL golpea duramente al sector energético en Pakistán por el cierre del estrecho de Ormuz [eng]

La demanda actual de GNL regasificado del sector energético ronda los 300 millones de pies cúbicos diarios (MMCFD), las plantas están recibiendo apenas 130 MMCFD, e incluso se espera que baje a 85 MMCFD a finales de marzo. Las tres principales plantas de ciclo combinado del país no pueden operar a plena capacidad por falta de combustible, y hay cortes de luz en varias ciudades. Si la interrupción del suministro de gas continúa el gobierno podría optar por algunas horas de cortes de energía a nivel nacional. Aumento del uso del carbón local...

| etiquetas: geopolítica , guerra , economía , gas , transporte , energía
7 0 0 K 103 actualidad
7 comentarios
7 0 0 K 103 actualidad
alehopio #3 alehopio
La crisis petrolera podría costarle a Pakistán el 1,5% de su PIB, según expertos
www.dawn.com/news/1982248

Dejando a un lado las consideraciones económicas, quizás lo más inquietante sea la posibilidad de que Pakistán se vea arrastrado al conflicto. Nuestro tratado de defensa con Arabia Saudí, firmado en gran medida por desesperación financiera, corre el riesgo de involucrarnos en una guerra formal si el reino saudí e Irán se enfrentan directamente.

Además, si Estados Unidos exigiera…   » ver todo el comentario
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YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
#3 Pero en qué mundo vivís? que los buques con destino, o relacionados con: Pakistán, China y Rusia pueden atravesar el estrecho desde el primer día, es más, Irán está batiendo records de exportaciones a Pakistán y China
www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-street-journal/2026-03-11/con

Y Pakistán hace 2 o 3 días que movió su flota para proteger estos petróleros y gaseros iraníes a su salida del Estrecho por si a EEUU le daba por…   » ver todo el comentario
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#7 Onaj
#5 No desinformemos. Los buques no están llegando

En China las refinerías están trabajando menos por falta de petróleo, están viendo cómo comprárselo a Rusia.y además tienen falta de gas y de fertilizantes.

Lo que dices de China, por lo tanto, no es verdad. Y solo te centras en el petróleo.


www.rtve.es/noticias/20260315/asia-expuesta-cierre-estrecho-ormuz-gas-


No encuentro nada de Pakistán, eso sí podría ser cierto.
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Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Joder, esto es la primera vez que lo veo, usar el pie cúbico como medida de volumen. Menuda basura de sistema de medidas. Millones de pies cúbicos, la virgen.
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#2 drstrangelove
Si lo tradujeran a campos de fútbol, se entendería mejor.
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#4 drstrangelove *
La verdad es que, si USA tiene bases en Pakistán, no entiendo cómo no atacan desde ah. Me imagino que el gobierno pakistaní les habrá atado en corto y les habrá prohibido cualquier acción bélica, y con una potencia nuclear no se juega...viendo la potencia de fuego iraní y las necesidades energéticas, lo último que querrán será enemistarse con su vecino.
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YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#4 EEUU desde que fueron expulsados en 2011 no tiene ninguna base en Pakistán

Desde el 2024, Pakistán e Irán tienen un acuerdo de cooperación en seguridad

Pakistán hace dos días envío a parte de su armada para escoltar a los petroleros y gaseros iraníes a su salida del estrecho por si a EEUU le daba por asaltarlos

Se están batiendo records de exportación de petróleo y gas de Irán a Pakistán

El chiste de la noticia se cuenta sólo
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menéame