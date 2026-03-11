La escasez de suministro de GNL golpea duramente al sector energético en Pakistán por el cierre del estrecho de Ormuz [eng]

La demanda actual de GNL regasificado del sector energético ronda los 300 millones de pies cúbicos diarios (MMCFD), las plantas están recibiendo apenas 130 MMCFD, e incluso se espera que baje a 85 MMCFD a finales de marzo. Las tres principales plantas de ciclo combinado del país no pueden operar a plena capacidad por falta de combustible, y hay cortes de luz en varias ciudades. Si la interrupción del suministro de gas continúa el gobierno podría optar por algunas horas de cortes de energía a nivel nacional. Aumento del uso del carbón local...
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www.dawn.com/news/1982248
Dejando a un lado las consideraciones económicas, quizás lo más inquietante sea la posibilidad de que Pakistán se vea arrastrado al conflicto. Nuestro tratado de defensa con Arabia Saudí, firmado en gran medida por desesperación financiera, corre el riesgo de involucrarnos en una guerra formal si el reino saudí e Irán se enfrentan directamente.
Además, si Estados Unidos exigiera… » ver todo el comentario
www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-street-journal/2026-03-11/con
Y Pakistán hace 2 o 3 días que movió su flota para proteger estos petróleros y gaseros iraníes a su salida del Estrecho por si a EEUU le daba por… » ver todo el comentario
En China las refinerías están trabajando menos por falta de petróleo, están viendo cómo comprárselo a Rusia.y además tienen falta de gas y de fertilizantes.
Lo que dices de China, por lo tanto, no es verdad. Y solo te centras en el petróleo.
www.rtve.es/noticias/20260315/asia-expuesta-cierre-estrecho-ormuz-gas-
No encuentro nada de Pakistán, eso sí podría ser cierto.
Desde el 2024, Pakistán e Irán tienen un acuerdo de cooperación en seguridad
Pakistán hace dos días envío a parte de su armada para escoltar a los petroleros y gaseros iraníes a su salida del estrecho por si a EEUU le daba por asaltarlos
Se están batiendo records de exportación de petróleo y gas de Irán a Pakistán
El chiste de la noticia se cuenta sólo