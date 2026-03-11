La escasez de suministro de GNL golpea duramente al sector energético en Pakistán por el cierre del estrecho de Ormuz [eng]

La demanda actual de GNL regasificado del sector energético ronda los 300 millones de pies cúbicos diarios (MMCFD), las plantas están recibiendo apenas 130 MMCFD, e incluso se espera que baje a 85 MMCFD a finales de marzo. Las tres principales plantas de ciclo combinado del país no pueden operar a plena capacidad por falta de combustible, y hay cortes de luz en varias ciudades. Si la interrupción del suministro de gas continúa el gobierno podría optar por algunas horas de cortes de energía a nivel nacional. Aumento del uso del carbón local...